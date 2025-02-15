Зеленский предложил создать вооруженные силы Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственную армию. Об этом сообщает The Guardian.

Во время выступления Зеленский выразил обеспокоенность тем, что США могут прекратить поддержку Европы «по многим вопросам». «Европа нуждается в собственной армии. Армии Европы. Я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы», — заявил Зеленский и добавил, что украинская армия может лечь в основу европейских вооруженных сил.

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Также, по словам президента Украины, Россия намерена под видом учений отправить 150 тысяч военных в Беларусь летом этого года. Оттуда они могут войти в Украину или другие европейские страны, утверждает Зеленский. «Путин теперь явно рассматривает Беларусь как еще одну российскую провинцию», — добавил президент Украины.

Говоря про членство Украины в НАТО, Зеленский заявил, что если Украина не добьется присоединения к Североатлантическому альянсу, то должны быть обеспечены условия для создания «другого НАТО в Украине». По его словам, сейчас самым влиятельным в НАТО кажется Владимир Путин, поскольку он способен блокировать решения альянса.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не примет «договоренностей, достигнутых за ее спиной». Он отметил, что «Европа должна занять свое место за столом» переговоров.

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Зеленский также затронул тему президентских выборов, однако заявил, что граждане Украины не хотят, чтобы их проводили. «Украинцы не хотят сейчас выборов: вопрос не во мне, а в будущем страны. Если кому-то это не нравится, вы можете выбрать другое гражданство», — заявил Зеленский.

15 февраля стало известно, что США предложили Украине передать доступ к половине полезных ископаемых в обмен на размещение американских войск в стране, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении войны. По словам неназванных источников NBC, это могло бы стать способом для Украины возместить США миллиарды долларов за военную помощь. Зеленский отказался подписать сделку на Мюнхенской конференции, заявив, что ему нужно обсудить ее условия с другими чиновниками.