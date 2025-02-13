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Мир

Глава Минобороны США заявил о необходимости «сделать НАТО снова великим»

19:23 13.02.2025

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил на встрече в Брюсселе, что необходимо «сделать НАТО снова великим», передает корреспондент «Холода». В своей речи Хегсет сообщил, что администрация Трампа хочет «возродить воинский дух», «перестроить [свои] вооруженные силы и восстановить сдерживание».

«Путин реагирует только на силу. Трамп с позиции силы будет вести переговоры с обоими президентами. Трамп ведет переговоры как лидер свободного мира. Я не буду комментировать, что президент Трамп будет предлагать. Я считают, что реалистичный взгляд — это то, чего не хватало. Надо признать, что это будет демаркация — возвращение к границам 2014 года невозможно», — заявил Хегсет.

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Также глава Пентагона назвал НАТО «самым успешным оборонным союзом в истории», однако добавил, что ради его сохранения партнеры США «должны делать гораздо больше для обороны Европы».

Кроме того, в своей речи Хегсет сделал отсылку к 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру и заявил, что нынешний президент страны Дональд Трамп «не позволит превратить дядю Сэма в лоха».

«Эйзенхауэр был одним из самых ярых сторонников НАТО. Он верил в прочные отношения с Европой. Однако к концу президентства Эйзенхауэра даже он был обеспокоен тем, что Европа не берет на себя достаточно ответственности за собственную оборону, что, по словам Эйзенхауэра, почти делает из дядюшки Сэма лоха», — заявил глава Пентагона.

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Ранее на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос корреспондента «Холода» заявил, что Североатлантический альянс никогда не обещал Украине вступление в НАТО в рамках мирных переговоров с Россией. По словам Рютте, альянс взял на себя обязательство обеспечить будущее членство Украины в НАТО, однако  «никогда не было договоренности о том, что когда бы ни начались мирные переговоры, эти мирные переговоры закончатся… непременно членством в НАТО».

Рютте также добавил, что союзникам необходимо «поставить Украину в наилучшее положение для переговоров» и что альянсу нужен «прочный и длительный мир».

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