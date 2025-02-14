EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Зеленский заявил о планах Путина начать новую войну уже в следующем году

15:01 14.02.2025

Владимир Путин планирует начать новую войну уже в следующем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он либо вновь пойдет вперед в Украине, либо нападет на Польшу или страны Балтии», — сказал Зеленский, сославшись на данные, которые он получает от разведки своей страны.

Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки
Мир7 минут чтения

Ранее в разговоре с Трампом Зеленский усомнился, что Путин действительно настроен на продуктивные переговоры о мире в Украине. «Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу. В ответ тот сказал, что допускает подобное, но, по его мнению, Путин настроен серьезно. Сам Зеленский уже неоднократно заявлял о своей готовности к мирным переговорам. 

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, пригрозил Владимиру Путину сокрушительной реакцией в случае нападения на альянс.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива
Общество8 минут чтения

Рютте пообещал, что страны альянса будут защищать каждый дюйм своей территории, но оговорился, что если финансирование и производство в области обороны не вырастет на 20% в течение пяти лет, НАТО «будет не способно на это». 

В тот же день о возможном нападении России на одну из стран НАТО в течение пяти лет после окончания войны в Украине пять лет предупредила разведка Дании. По данным спецслужбы, такой вариант развития событий возможен, если Москва посчитает альянс слабым и разобщенным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования