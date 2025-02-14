Зеленский заявил о планах Путина начать новую войну уже в следующем году

Владимир Путин планирует начать новую войну уже в следующем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он либо вновь пойдет вперед в Украине, либо нападет на Польшу или страны Балтии», — сказал Зеленский, сославшись на данные, которые он получает от разведки своей страны.

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Ранее в разговоре с Трампом Зеленский усомнился, что Путин действительно настроен на продуктивные переговоры о мире в Украине. «Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу. В ответ тот сказал, что допускает подобное, но, по его мнению, Путин настроен серьезно. Сам Зеленский уже неоднократно заявлял о своей готовности к мирным переговорам.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, пригрозил Владимиру Путину сокрушительной реакцией в случае нападения на альянс.

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Рютте пообещал, что страны альянса будут защищать каждый дюйм своей территории, но оговорился, что если финансирование и производство в области обороны не вырастет на 20% в течение пяти лет, НАТО «будет не способно на это».

В тот же день о возможном нападении России на одну из стран НАТО в течение пяти лет после окончания войны в Украине пять лет предупредила разведка Дании. По данным спецслужбы, такой вариант развития событий возможен, если Москва посчитает альянс слабым и разобщенным.