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Политика

НАТО: Путин проиграет в случае атаки на страны альянса

15:40 12.02.2025

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил Владимиру Путину сокрушительной реакцией в случае нападения на альянс, передает корреспондент «Холода» с заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. 

Рютте добавил, что страны альянса будут защищать каждый дюйм своей территории, однако предупредил, что если финансирование и производство в области обороны не вырастет на 20% в течение пяти лет, НАТО «будет не способно на это». 

Кроме того, Рютте заявил, что расходы США и европейских стран на помощь Украине необходимо в перспективе уравнять, согласившись таким образом с Дональдом Трампом, который ранее настаивал на этом, пишет «Коммерсантъ». 

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Ранее разведка Дании сообщила, что Москва вооружается и наращивает военный потенциал для войны с НАТО. Там считают, что Россия будет готова к масштабной войне в Европе через пять лет после прекращения или приостановки боевых действий в Украине, если посчитает альянс слабым. Данные датской разведки также говорят о том, что Китая, Северная Корея и Иран оказывают России финансовую и военную поддержку. 

В то же время в публикации Politico говорилось, что страны ЕС под влиянием США начали менять свою позицию относительно войны в Украине. Теперь, как пишет издание, европейские государства начали склонять Киев к переговорам и хотят оказаться среди участников переговорного процесса. При этом Politico пишет, что изменения в позиции стран Европы будут заметны уже во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

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