СМИ: Трамп и Зеленский разошлись в оценках настроений Путина по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом усомнился в мнении последнего относительно готовности Владимира Путина начать мирные переговоры. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, Трамп выразил уверенность в том, что Путин хочет переговоров и мира, на что Зеленский ответил, что Путин просто говорит Трампу то, что он хочет услышать. «Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу. В ответ то сказал, что допускает подобное, но, по его мнению, Путин настроен серьезно. «Скоро мы узнаем», — резюмировал Трамп.

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При этом Трамп отметил, что понимает опасения Зеленского по поводу будущих переговоров с Путиным, но подчеркнул, что они необходимы для достижения мира. «Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину», — сказал американский президент.

Незадолго до беседы с Зеленским у Трампа состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. После него Трамп заявил, что Путин якобы «хочет мира сейчас» и «не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев». По словам Трампа, он договорился с Путиным о том, чтобы их команды «немедленно приступили к переговорам».

Тогда же в Кремле заявили, что в ходе беседы Путин пригласил Трампа в Москву на 9 мая, а также выразил готовность принять в России других американских представителей.