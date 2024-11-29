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Интернет и мемы

Сотрудник ЦБ успокаивал подписчиков во время обвала рубля

15:31 29.11.2024

Банк России похвалил ведущего свой официальный телеграм-канал сотрудника за стойкость — после того, как он успокаивал читателей во время обвала курса рубля. Представитель ЦБ заявил изданию «Подъем», что главный финансовый регулятор гордится своим работником.

«Мы и не сомневались, что наши СММ-щики — самые лучшие, самые стойкие и самые грамотные. Гордимся и ценим всегда!» —заявили в ЦБ журналистам. При этом в ЦБ не стали отвечать, премируют ли сотрудника, пишет «Подъем».

27 ноября, когда рубль резко упал до рекордных с марта 2022 года значений, ведущий телеграм-канал ведомства сотрудник регулярно отвечал переживающим комментаторам. «Все будет хорошо», «Обняли», «И вас обняли», писал он читателям. «Здесь раздача успокоительных комментариев», — объяснял он интересующимся.

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Читатели задавались вопросов, не отвечает ли им лично глава ЦБ Эльвира Набиуллина и не пишет ли комментарии нейросеть. «В этом чате админ — кот», — отвечал сотрудник финансового регулятора.

27 ноября на международном рынке Forex рубль упал в цене примерно на 7%, до 113 рублей. В течение дня курс российской национальной валюты поднимался на Forex до 114 рублей за доллар. ЦБ к вечеру того же дня установил официальный курс в 108 рублей за доллар и объявил о приостановке торговли иностранными валютами.

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29 ноября официальный курс ЦБ составляет 109,6 рублей за один доллар, 116 рублей за евро и 14,7 рублей за китайский юань.

Главной причиной падения курса рубля стало введение американских санкций против Газпромбанка, заявили эксперты The Wall Street Journal. Газпромбанк оставался последним крупным российским банком, свободно проводившим международные расчеты. 

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