Центробанк решил отказаться от продажи валют ради курса рубля

Банк России перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца года. Решение вступает в силу с 28 ноября, сказано в сообщении главного контролирующего финансового ведомства. Решение принято на фоне падающего курса рубля.

ЦБ сообщил, что планирует продолжать продавать на внутреннем рынке иностранную валюту на 8,4 миллиарда рублей в день. Регулятор заявил, что хочет «снизить волатильность на финансовых рынках».

Официальный курс американского доллара, установленный ЦБ на 28 ноября, составляет 108 рублей. На международном рынке Forex рубль за 27 ноября упал в цене примерно на 7%, до 113 рублей.

С начала августа российская национальная валюта подешевела по отношению к американской валюте, а также к китайскому юаню, на 24%, сообщило Reuters. Курс евро на Forex к вечеру 27 ноября превысил 115 рублей. ЦБ установил курс евро на уровне 113 рублей, курс юаня — 14,8 рублей.

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В прошлом году ЦБ прекратил покупку иностранной валюты с 10 августа до конца 2023 года. Тогда в течение августа рубль упал к доллару почти на 5%, а к евро на 3,3%.

ЦБ продает и покупает иностранную валюту в рамках так называемого бюджетного правила. С конца 2023 года действует норма, согласно которой годовые нефтегазовые доходы госбюджета, превысившие восемь триллионов рублей, должны идти в Фонд национального благосостояния. Однако не в натуральном виде, а через покупку китайских юаней, объяснял РБК.

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ЦБ должен продавать юани, если нефтегазовые доходы не достигнут нужной суммы в восемь триллионов рублей. Правило устанавливает Минфин.

Нефтегазовые доходы 2024 года превысили нужную планку уже в сентябре, сообщало министерство. Согласно госбюджету на этот год, нефтегазовые доходы должны составить 11,3 триллиона рублей. В 2025-м Минфин ожидает их сокращение до 10,9 триллионов рублей.