СМИ назвали главную причину резкого обвала рубля

Падение курса рубля до 32-месячного минимума было вызвано введением санкций против Газпромбанка — последнего крупного российского банка, который почти три года не попадал под ограничения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Газпромбанк и банк «Дом.РФ» попали под санкции США 21 ноября. До этого против Газпромбанка не вводились жестких ограничений, потому что еще с 2022 года западные страны вели через него расчеты за российский газ.

Газпромбанк был «жизненно важным» каналом для притока твердой валюты в Россию в обмен на экспорт. Новые американские санкции были введены для того, чтобы парализовать и без того ограниченные торговые отношения России с другими странами, пишет WSJ. Газета уточняет, что Газпромбанк был последним крупным российским банком, который не попал под санкции из-за войны в Украине.

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В последние годы Газпромбанк стал играть большую роль в трансграничных платежах не только со странами Запада, но и с партнерами России — Китаем и Индией. Россия хоть и ведет торговлю в рублях, юанях и рупиях, но доступ к американскому доллару остается критическим важным. Как пишет газета, администрация Джо Байдена пытается «задушить» одно из последних звеньев, связывающих Россию с западной финансовой системой.

Турция уже объявила, что будет пытаться уговорить США пойти на послабления санкций для того, чтобы и дальше иметь возможность платить за импорт природного газа из России. Среди европейских стран решение не устроило Венгрию — одну из немногих европейских стран, которая все еще полагается на поставки «Газпрома».

На фоне падения рубля Центробанк уже объявил, что перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца года. Банк России уже прибегал к этому мере в 2023 году. Тем временем еще в октябре экономисты предполагали, что российские власти были готовы обвалить рубль и сделать курс доллара «трехзначным», так как «слабый рубль» выгоден российскому госбюджету.