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Общество

Курсы евро и доллара приблизились к рекордным значениям 

15:09 27.11.2024

Курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 110 рублей, обновив максимум с марта 2022 года. По состоянию на 14:00 по Москве 27 ноября американская валюта выросла более чем на на 4%. 

Курс евро на Forex также вырос более чем на 4%, до 115 рублей, следует из данных Investing.com. 

Накануне Банк России установил официальный курс доллара США на 27 ноября на уровне 105 рублей, евро — 110 рублей. 

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил РБК, что на курс рубля влияют сразу несколько факторов. «В первую очередь это недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Данная ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспортных операций», — сказал он. 

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения западных санкций курсы доллара и евро к рублю побили рекорды. Так, 11 марта 2022 года доллар стоил более 120 рублей, а евро — почти 133 рубля.  

Спустя два месяца Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил о «скукоживании» валюты. «Доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется», — сказал он.

В этот момент рубль действительно укрепился, так как Центробанк обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных стран», а также ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Все это привело к тому, что 25 мая 2022 курс доллара опустился до 55 рублей, а евро стоил чуть меньше 58 рублей, но вскоре курсы снова пошли вверх.

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