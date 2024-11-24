Хуситы начали поставлять контрактников в российскую армию

Международная федерация йеменских мигрантов заявила, что сотни граждан Йемена оказались завербованы в армию России и уже воюют в Украине. Большая часть подписала контракты с российским Минобороны под угрозами, сообщила Financial Times со ссылкой на данные организации.

Согласившимся ехать в Россию на заработки йеменцам обещали работу в гражданских компаниях, на производстве дронов, зарплаты в несколько тысяч долларов и перспективу получить российское гражданство. Некоторые из завербованных рассказали, что подписывали договоры со связанной с хуситами оманской фирмой, пишет Financial Times.

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Вскоре после прибытия в Россию йеменцев начали уговаривать подписать контракт с Минобороны, в том числе угрожая оружием. После «примитивной подготовки» контрактников отправили на войну с Украиной, рассказали собеседники издания.

Рекрутировать йеменцев Россия начала предположительно в июле. Только небольшая часть из этих контрактников имеет опыт военной подготовки, узнала газета. Некоторым йеменцам удалось покинуть Россию и вернуться на родину через Оман благодаря Международной федерации йеменских мигрантов.

Вербовка «разношерстной группы» йеменских наемников, в том числе против их воли, объясняется тем, что Кремль пытается возместить недостаток контрактников-россиян и избежать мобилизации, пишет Financial Times. По мнению издания, участие хуситов в поставках наемников указывает на дальнейшее сближение России с Ираном и союзными ему ближневосточными группировками.

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Россия как минимум с 2023 года негласно нанимала контрактников из числа граждан Непала и Индии.

В октябре 2024 года стало известно, что йеменские хуситы использовали информацию российских спутников для атак ракетами и беспилотниками торговых судов в Красном море.

В ноябре появились свидетельства участия на стороне российской армии кадровых военнослужащих армии Северной Кореи. Источники Bloomberg из числа высокопоставленных представителей стран «Большой двадцатки» сообщили, что власти КНДР могут отправить для участия в войне в Украине около 100 тысяч своих солдат.