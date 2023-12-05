Непал призывает Москву не вербовать его граждан после того, как стало известно о гибели шести непальцев, служивших в российской армии 

Непал призывает Москву не вербовать его граждан. Такое заявление власти сделали после того, как стало известно о гибели шести непальцев, служивших в российской армии. Об этом сообщают Reuters и газета Kathmandu Post.

«Правительство Непала обратилось к российскому посольству с требованием немедленно вернуть их тела и заплатить компенсацию их семьям», — заявили в МИД Непала. При этом там не сообщили при каких обстоятельствах погибли непальцы.

В то же время в заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что по меньшей мере один гражданин Непала, который воевал на стороне России, попал в плен к ВСУ. Там также отмечается, что дипломаты пытаются его освободить.

В свою очередь, газета Kathmandu Post со ссылкой на посла Непала в Москве Милана Радж Туладхара написала, что в российской армии служат 150-200 непальских наемников.

«Тех граждан, которые к нам обращаются, мы отправляем обратно в Непал, рассказывая им о высоких рисках, связанных с вступлением в российскую армию», — сказал Туладхар.

Он также добавил, что граждан Непала заманивали в Россию обещаниями больших денег. При этом каждый человек платил «агентам» до миллиона рупий — это около 690 тысяч рублей. «Мы отправляем обратно как минимум одного гражданина Непала в день. Всех их привезли в Россию для службы в армии. Если у человека нет непальского паспорта, мы выдаем проездной документ и отправляем его обратно в Непал», — добавил Туладхар.

В октябре стало известно, что сотни непальцев в поисках заработка отправились воевать в Украину. Причем они вступают как в ряды ВСУ, так и воюют на стороне России. Так, 30-летний непалец Сандип Тапалия рассказал, что прилетел в Москву в октябре 2022 года. Через несколько месяцев он сообщил родным, что завербовался в российскую армию. По его словам, он получал 75 тысяч рублей в месяц. В августе 2023 года он погиб на фронте.

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