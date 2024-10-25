СМИ: Россия передавала хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам

Йеменские хуситы использовали для атак ракетами и беспилотниками торговых судов в Красном море информацию российских спутников. Целью передачи данных этой военизированной группировке являлось отвлечение внимания Запада от Украины путем расширения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил The Wall Street Journal.

Россия предоставила данные в начале года ради помощи «поддерживаемой Ираном группировке» атаковать «главную артерию мировой торговли, еще больше дестабилизируя регион», рассказали журналу «знакомый с вопросом человек» и два источника в военных ведомствах европейских стран. По словам собеседников издания, спутниковые данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции, внедренных в ряды йеменских хуситов.

Хуситы начали атаковать коммерческие судам в Красном море в конце 2023 года. Согласно подсчетам WSJ, всего они напали на более чем сотню судов, сумев захватить одно и потопить два. Данные российских спутников помогли «расширить масштабы ударов», уточнили журналисты. Атаки судов привели к серьезным сбоям в мировой торговле, перевозчикам пришлось искать способы перенаправить транспортные суда на другие маршруты.

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Передача спутниковых данных говорит о том, как далеко может зайти Владимир Путин «в попытке дестабилизировать мировой экономический и политический порядок», пишет WSJ. «Для России польза состоит в отвлечении внимания мира от Украины. Если Ближний Восток в огне – понятно, какой выбор сделают США», — сказал изданию директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

По информации CNN, Россия летом собиралась передать хуситам ракеты и военную технику, но в последний момент отказалась после предостережения со стороны Саудовской Аравии.

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В сентябре агентство Reuters сообщило, что Россия через Иран вела переговоры с хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 «Оникс».

В октябре WSJ писал, что вернувшийся в Россию торговец оружием Виктор Бут вел в Москве переговоры с представителями хуситов о поставках автоматического оружия на 10 миллионов долларов.

12 января у берегов Йемена хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью.