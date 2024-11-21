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Мир

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине

20:25 21.11.2024

Владимир Путин выступил с обращением, рассказав об ударе по Украине баллистической ракетой. Он адресовал обращение к россиянам, дружественным странам и тем, кто «питает иллюзии о возможности нанесения России стратегического поражения».

Путин рассказал об ударах американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях, назвав атаки не достигшими цели. Однако он признал, что Storm Shadow поразили один из командных пунктов российских войск. Потери скреди командного состава Путин не признал, но сказал, что «есть, к сожалению, пострадавшие, убитые и раненые».

Использование ATACMS, Storm Shadow и подобного оружия без участия представителей стран-производителей Путин счел невозможным.

Ответный удар по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепре Путин назвал испытаниями новейшей российской ракетной системы средней дальности — «безъядерном гиперзвуковом оснащении». «Наши ракетчики назвали ее “Орешник”», — уточнил он.

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Завод «Южмаш» известен еще с советских времен, «и сейчас производит ракетное и другое вооружение», добавил Путин.

Разработку и испытания «Орешника» он назвал ответом на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Объекты для поражения наших комплексов будут определяться, исходя из угроз безопасности. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сказал Путин.

Он пообещал заранее предупреждать мирных жителей и «граждан дружественных государств» о новых ударах «Орешником» по Украине. Российская армия не опасается, что предупреждение поможет предотвратить удар, так как «средств противодействия такому оружию не существует».

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Несколько дней назад стало известно, что США разрешили ВСУ наносить удары по целям в глубине территории России баллистическими ракетами ATACMS с дальностью до 300 километров. Позже стало известно о разрешении союзников Украины использовать для тех же целей крылатые ракеты Storm Shadow.

19 ноября Путин утвердил внесение изменений в ядерную доктрину России, анонсированные несколько месяцев назад. Согласно поправкам, Россия намерена рассматривать агрессию любого государства, состоящего в коалиции, как агрессию со стороны коалиции в целом. В пункте, определяющем, на какую агрессию Россия может отреагировать применением ядерного оружия, добавили атаки, которые «создают критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности».

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