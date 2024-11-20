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Общество

ВСУ ударили ракетами по санаторию управделами президента

21:20 20.11.2024

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по санаторию управделами президента России в селе Марьино Курской области. Место удара геолоцировало «Агентство». Украинское издание Defense Express сообщило, что этот удар был первым применением британских ракет Storm Shadow по целям в глубине России.

Санаторий располагается в исторической усадьбе князей Барятинских, памятнике XIX века. Журналисты Defense Express написали, что у них есть информация, согласно которой на территории усадьбы располагался «углубленный командный пункт» с узлом связи.

Близость жилых зданий санатория может означать, что штабными помещениями пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области и северокорейские генералы. Однако «пока цель удара остается лишь осторожным предположением», пишет издание.

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«Агентство» уточнило, что не менее 13 взрывов раздались один за другим на месте дальнего крыла санатория-усадьбы.

Видео с серией взрывов было опубликовано в нескольких телеграм-каналах, например, «Жесть Курск». Вслед за этим роликом появилось видео с дрона, который снимает момент удара ракет. Это видео выложил, например, телеграм-канал «Пепел». Пропагандистский канал «Два майора» опубликовал несколько фото металлических обломков с надписью Storm Shadow и написал, что в Марьино около 14:50 взорвалось «до 12 ракет».

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Утром британская The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать Storm Shadow для ударов в глубине России. Затем это разрешение подтвердил Госдепартамент США.

Днем газета The Guardian со ссылкой на свои источники рассказала об использовании ВСУ британских ракет для удара по Курской области. Bloomberg сообщило, что это был первый случай использования Storm Shadow по целям на территории России.

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