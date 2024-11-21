США готовы увеличить и модернизировать свой ядерный арсенал для сдерживания России

США могут не только увеличить свой ядерный арсенал, но и расширить программу его модернизации для сохранения «потенциала сдерживания». Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон.
«Имеющаяся программа модернизации необходима, но в перспективе она может оказаться недостаточной. Сегодня мы остаемся уверенными в текущих американских силах и доктрине. Но если — и я говорю «если» — потребуется корректировка ядерных сил для сохранения сдерживания, то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал он, выступая на конференции по ядерной проблематике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
«Кроме того, мы должны быть готовы скорректировать имеющуюся программу модернизации на ближайшую и среднесрочную перспективу, а также доктрину, боеготовность и состав наших ядерных сил в случае необходимости и получения приказа [со стороны президента США], чтобы сохранять сдерживание, ободрять союзников и суметь достичь своих целей, если сдерживание не сработает», — добавил Джонсон.
19 ноября Владимир Путин утвердил внесение изменений в ядерную доктрину России, которые были анонсированы еще несколько месяцев назад. Во внесенных поправках, в частности, говорится, что Россия будет рассматривать агрессию любого государства, состоящего в коалиции, как агрессию со стороны союза в целом. Кроме того, в список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, добавили агрессию против Беларуси, в том числе с применением неядерного оружия.
В пункте, определяющем, на какую агрессию Россия может отреагировать применением ядерного оружия, добавили атаки, которые «создают критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности». Раньше там шла речь об актах, которые ставят под угрозу «само существование государства».
Утверждение новой редакции ядерной доктрины России произошло на фоне разрешения, которое Вашингтон дал Киеву на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям в глубине территории России. Также были сняты ограничения на использование крылатых ракет SCALP и Storm Shadow, которые Украине поставляют Франция и Великобритания.
Ранее Владимир Путин предупреждал, что использования западного оружия для ударов по российской территории Москва будет считать вступлением в войну западных союзников Украины.