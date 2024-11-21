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Мир

США готовы увеличить и модернизировать свой ядерный арсенал для сдерживания России

08:20 21.11.2024

США могут не только увеличить свой ядерный арсенал, но и расширить программу его модернизации для сохранения «потенциала сдерживания». Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон.

«Имеющаяся программа модернизации необходима, но в перспективе она может оказаться недостаточной. Сегодня мы остаемся уверенными в текущих американских силах и доктрине. Но если — и я говорю «если» — потребуется корректировка ядерных сил для сохранения сдерживания, то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал он, выступая на конференции по ядерной проблематике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

«Кроме того, мы должны быть готовы скорректировать имеющуюся программу модернизации на ближайшую и среднесрочную перспективу, а также доктрину, боеготовность и состав наших ядерных сил в случае необходимости и получения приказа [со стороны президента США], чтобы сохранять сдерживание, ободрять союзников и суметь достичь своих целей, если сдерживание не сработает», —  добавил Джонсон.

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19 ноября Владимир Путин утвердил внесение изменений в ядерную доктрину России, которые были анонсированы еще несколько месяцев назад. Во внесенных поправках, в частности, говорится, что  Россия будет рассматривать агрессию любого государства, состоящего в коалиции, как агрессию со стороны союза в целом. Кроме того, в список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, добавили агрессию против Беларуси, в том числе с применением неядерного оружия.

В пункте, определяющем, на какую агрессию Россия может отреагировать применением ядерного оружия, добавили атаки, которые «создают критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности». Раньше там шла речь об актах, которые ставят под угрозу «само существование государства».

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Утверждение новой редакции ядерной доктрины России произошло на фоне разрешения, которое Вашингтон дал Киеву на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям в глубине территории России. Также были сняты ограничения на использование крылатых ракет SCALP и Storm Shadow, которые Украине поставляют Франция и Великобритания.

Ранее Владимир Путин предупреждал, что использования западного оружия для ударов по российской территории Москва будет считать вступлением в войну западных союзников Украины.

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