Госдеп подтвердил разрешение использовать американское оружие для ударов вглубь России

Помощник госсекретаря США по вопросам Западного полушария Брайан Николс подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщении о том, что американский президент Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по целям в глубине территории России ракетами ATACMS. Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию O Globo.
«Разрешение, данное Байденом Украине, даст ей больше возможностей защищать себя и, возможно, будет способствовать вступлению России в мирные переговоры», — заявил Николс.
В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания Еврокомиссии сообщил, что максимальная дальность целей, по которым США разрешили Украине бить поставляемым ими оружием, составляет 300 километров.
Сообщения о том, что Вашингтон ответил согласием на давние просьбы Киева разрешить удары по российской территории, появились в американской прессе накануне. До сих пор они не имели официального подтверждения.
Кроме того, французское издание Le Figaro написало, что аналогичные разрешения на использование крылатых ракет SCALP и Storm Shadow Украина получила от властей Франции и Великобритании. Однако позже газета удалила эту публикацию.
Разрешение на удары западным оружием вглубь России были одним из пунктов «плана победы», представленного украинским президентом Владимиром Зеленским западным союзникам Украины в октябре.
В свою очередь, Владимир Путин предупреждал, что нанесение Украиной ударов по территории России с применением поставляемых Западом ракет будет расцениваться Москвой, как вступление союзников Украины в войну. Кроме того, он также анонсировал изменения в ядерной доктрине России.
В частности, по его словам, там появится пункт о том, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. 19 ноября в Кремле сообщили, что Путин утвердил эти поправки.