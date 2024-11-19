Биткоин поставил новый рекорд цены

Биткоин обновил исторический рекорд цены, подорожав на крупнейшей криптобирже мира Binance до 93,5 тысяч долларов за одну монету. Цифровая криптовалюта дорожает в том числе на фоне ожиданий инвесторов, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит обещания и начнет создавать государственный запас биткоинов.

За полчаса до нового рекорда биткоин поднялся на Binance до предыдущей рекордной отметки, 93,3 тысяч долларов. Она была зафиксирована почти неделю назад, 13 ноября.

За последние сутки самая дорогая по рыночной капитализации криптовалюта подорожала примерно на 2,5%. Доля биткоина на крипторынке выросла за день с примерно 59% до 60,5%, показывает сервис TradingView. Суточный объем торгов криптомонетой превысил 85 миллиардов долларов.

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Непосредственной причиной роста спроса стал состоявшийся 19 ноября запуск на американской фондовой бирже NASDAQ торгов ценными бумагами биржевого биткоин-фонда iShares Bitcoin Trust, пишет РБК. Фонд создала одна из крупнейших американских инвестиционных компаний BlackRock, стоимость бумаг iShares Bitcoin Trust колеблется вслед за стоимостью биткоина.

Управляющие биткоин-фондами компании покупают биткоин на рынке, подогревая ажиотаж. Сейчас под управлением iShares Bitcoin Trust ETF уже более 472 тысяч биткоинов на 43 миллиарда долларов. Создатели фонда из компании BlackRock называют биткоин активом, «глобальным и независимым от конкретных государств и их существующих экономических и денежных систем».

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Такие биткоин-фонды разрешены в США с января этого года.

Биткоин начал расти 6 ноября, на фоне подведения итогов американских выборов. В тот день цифровая монета поднялась в цене до 74,6 тысяч долларов. В последний день голосования Трамп в шутку сказал, что собирается погасить госдолг США биткоинами.

11 ноября биткоин подорожал до 82,4 тысяч долларов. Помимо самой дорогой криптовалюты после победы Трампа начали дорожать и другие цифровые монеты, а также доллар США.