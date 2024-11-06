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Мир

Курс биткоина рекордно вырос на фоне выборов в США

2 минуты чтения 06.11.2024

Цена биткоина на фоне выборов в США рекордно выросла, превысив 74 тысячи долларов и обновив таким образом свой исторический максимум, пишет «Коммерсантъ». 

Так, по состоянию на 8 часов утра 6 ноября биткоин прибавил в цене более 9% и торгуется на уровне 74,6 тысячи долларов, следует из данных портала Coindesk.

Накануне дня голосования кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который сейчас лидирует в большинстве «колеблющихся» штатов, в шутку заявил, что в случае своей победы он якобы готов погасить государственный долг биткоинами. Фрагмент этого выступления Трампа опубликован на портале Bitcoin Magazine.

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«Возможно, мы выплатим 35 триллионов долларов криптовалютой. Я напишу небольшую бумагу о выделении 35 триллионов в криптовалюте, и все — у нас нет долга», — сказал Трамп на одном из мероприятий по сбору средств. При этом он добавил, что верит в «великое будущее» криптовалюты.

В конце июля управление Конгресса США по бюджету спрогнозировало, что к 2034 году госдолг страны вырастет до 50,7 триллиона долларов, что равно 122% ВВП США. В конце июля этого года госдолг США впервые превысил отметку 35 триллионов долларов. В Палате представителей тогда сообщали, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в 2021 году госдолг увеличился на 7,25 триллиона долларов. 

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