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Общество

Курс биткоина обновил исторический максимум

15:24 11.11.2024

Биткоин впервые поднялся выше 82 тысяч долларов. Этому способствовала поддержка победившим на выборах Дональдом Трампом цифровых активов и перспектива появления в Конгрессе законодателей, поддерживающих криптовалюту, сообщает Bloomberg.

Биткоин поднялся на 6,1% в воскресенье, 10 ноября, и продолжил рост. Утром 11 ноября курс биткоина достиг 82 413 долларов и торгуется на уровне 82 105 долларов.

«Биткойн всегда казался вероятным бенефициаром победы Трампа, и это подтверждается тем, что криптовалюта достигла нового максимума. Не только приход нового хозяина Белого дома помог биткоину, но и победы других кандидатов, которые положительно относятся к этому классу активов. Примечательно, что один из его главных критиков, председатель банковского сектора Сената и демократ Шеррод Браун, проиграл своему оппоненту-республиканцу и поклоннику криптовалют Берни Морено», — рассказал директор по инвестициям AJ Bell Расс Молд.

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Bloomberg отмечает, что также выросли более мелкие монеты, включая Dogecoin — криптовалюта, названная в честь мема Doge и продвигаемая сторонником Трампа Илоном Маском.

The Guardian пишет, что помимо биткоина вырос и курс доллара, достигнув четырехмесячного максимума. Издание объясняет это тем, что от Трампа ожидают проведения политики, способствующей усилению инфляции. Это ограничит возможности Федеральной резервной системы по дальнейшему снижению процентных ставок.

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По данным Bloomberg, в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США «центром индустрии цифровых активов, включая создание стратегического запаса биткоина и назначение регуляторов, заинтересованных в цифровых активах». 

В 2024 году биткоин вырос на 94%. Рост курса токена превышает доходность таких инвестиций, как акции и золото.

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