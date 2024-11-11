Курс биткоина обновил исторический максимум

Биткоин впервые поднялся выше 82 тысяч долларов. Этому способствовала поддержка победившим на выборах Дональдом Трампом цифровых активов и перспектива появления в Конгрессе законодателей, поддерживающих криптовалюту, сообщает Bloomberg.
Биткоин поднялся на 6,1% в воскресенье, 10 ноября, и продолжил рост. Утром 11 ноября курс биткоина достиг 82 413 долларов и торгуется на уровне 82 105 долларов.
«Биткойн всегда казался вероятным бенефициаром победы Трампа, и это подтверждается тем, что криптовалюта достигла нового максимума. Не только приход нового хозяина Белого дома помог биткоину, но и победы других кандидатов, которые положительно относятся к этому классу активов. Примечательно, что один из его главных критиков, председатель банковского сектора Сената и демократ Шеррод Браун, проиграл своему оппоненту-республиканцу и поклоннику криптовалют Берни Морено», — рассказал директор по инвестициям AJ Bell Расс Молд.
Bloomberg отмечает, что также выросли более мелкие монеты, включая Dogecoin — криптовалюта, названная в честь мема Doge и продвигаемая сторонником Трампа Илоном Маском.
The Guardian пишет, что помимо биткоина вырос и курс доллара, достигнув четырехмесячного максимума. Издание объясняет это тем, что от Трампа ожидают проведения политики, способствующей усилению инфляции. Это ограничит возможности Федеральной резервной системы по дальнейшему снижению процентных ставок.
По данным Bloomberg, в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США «центром индустрии цифровых активов, включая создание стратегического запаса биткоина и назначение регуляторов, заинтересованных в цифровых активах».
В 2024 году биткоин вырос на 94%. Рост курса токена превышает доходность таких инвестиций, как акции и золото.