«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом

Жажда долгой и здоровой жизни привела к созданию теории о «голубых зонах» — особых регионах, где люди якобы регулярно доживают до 100 лет. Сторонники этой теории утверждают, что на планете есть как минимум шесть таких зон и во всех них люди ведут похожий образ жизни. Местные жители не сидят на диетах и не отказываются от алкоголя — взамен они проводят время с друзьями и семьей и ставят долгосрочные цели в жизни. Теория стала настолько популярной, что ее изучают в научных работах, пишут о ней книги, а Netflix даже сняла об этом целый фильм. Проблема в том, что никаких «голубых зон» долголетия не существует — теория оказалась мифом, за парадоксальное разоблачение которой автор получил Шнобелевскую премию. Легенды о долголетии и реальность — в материале «Холода».

Термин «голубые зоны» впервые появился в научной статье о долгожителях из итальянской Сардинии, опубликованной в 2004 году в журнале Experimental Gerontology. Авторы исследования использовали голубой цвет, чтобы выделить территории острова, где сосредоточено больше всего долгожителей. Спустя год термин обрел популярность благодаря репортеру Дэну Бюттнеру, который написал материал для журнала National Geographic о еще двух «голубых зонах» — в Японии и США.

В 2008 году Бюттнер издал книгу, в которой расширил число «голубых зон» до пяти: остров Икария (Греция), остров Окинава (Япония), провинция Нуоро на Сардинии (Италия), община адвентистов в Калифорнии (США) и полуостров Никоя (Коста-Рика). Многие жители этих регионов живут по 90–100 лет и остаются активными даже на пенсии.

«Жители “голубых зон” не делают ничего из того, что мы привыкли делать, чтобы стать здоровыми. Они не сидят на диетах, не занимаются кроссфитом, не покупают добавки. Знаете, никаких этих лайфхаков для долголетия. Но каким-то образом они живут примерно на 10 лет дольше», — говорил Бюттнер в одном из интервью.

Самая первая найденная «голубая зона» — группа деревень в горах на Сардинии. Этот регион называют родиной самых долгоживущих мужчин в мире: здесь 33,6 долгожителя на 100 тысяч населения, тогда как в остальной Италии в среднем 25,4. В 2023 году к основному списку пяти «голубых зон» добавили шестую — Сингапур. Судя по статистике, вероятная продолжительность жизни среднего сингапурца — более 86 лет. Кроме того, число долгожителей в Сингапуре выросло в два раза с 2010-го по 2020 год.

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Дэн Бюттнер объясняет: жители «голубых зон» живут дольше других благодаря девяти привычкам, которые он назвал Power 9. Это принципы, которые регулируют четыре сферы жизни: питание, позитивное мышление, физическую нагрузку и связь с людьми. В основном все долгожители много двигаются, питаются бобовыми и поддерживают общение с семьей и близкими.

Привычки, которые добавят 10 лет к жизни

У долгожителей из основных «голубых зон» есть три общие пищевые привычки: они не переедают, умеренно выпивают алкоголь и едят бобовые вместо мяса. Чтобы избежать переедания, жители острова Окинава придерживаются конфуцианского принципа «хара хачи бу», что переводится как «ешь, пока желудок не будет заполнен на 80%». Научные исследования доказывают пользу такого подхода к питанию: мозгу требуется 15–20 минут, чтобы ощутить полную сытость, так что человек может наесться на 100%, но ощущение сытости придет не во время еды, а немного позже.

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Долгожители из «голубых зон» едят достаточно сытный завтрак, небольшой обед и совсем скромный ужин. Как правило, они молятся перед едой, а во время приема пищи не отвлекаются на телевизор или гаджеты. Привычка сосредотачиваться на еде очень полезна для человека: ученые давно нашли связь между просмотром телевизора во время еды и повышенным риском ожирения. Кроме того, смещение внимания на гаджеты мешает мозгу вовремя ощутить сытость, и человек может не заметить, как станет есть больше нормы.

Долгожители практически не едят мяса: они могут позволить себе порцию свинины примерно пять раз в месяц, но в основном они питаются бобами и чечевицей. 95% людей, доживших до 100 лет, придерживались, по данным Бюттнера, именно растительной диеты на бобах. Это недорогая, но богатая полезными веществами пища: в бобах содержится много клетчатки и белка, углеводы же те, кто придерживается такого питания, добирают из цельнозернового хлеба. Житель Окинавы в среднем потребляет около 1900 калорий в сутки, что действительно меньше, чем у среднего американца (2100), но столько же, сколько в среднем по Японии.

Фото: Freddie Addery / Pexels

Ученые выяснили, что умеренно пьющие люди живут дольше совсем непьющих. За исключением адвентистов из Калифорнии, люди в «голубых зонах» позволяют себе выпивать небольшое количество алкоголя. Чаще всего они выпивают один-два бокала вина в день, но в некоторых сообществах допускается и четыре бокала. Во многом в этих зонах люди относятся к употреблению алкоголя как к ритуалу и пьют спиртное в компании с друзьями или во время еды.

Четвертая привычка из принципов Power 9 связана с физической активностью. Самые долгоживущие люди в мире не занимаются спортом целенаправленно. Команда исследователей во главе с Бюттнером заметила, что люди в «голубых зонах» двигаются «естественным образом» каждые 20 минут. Их повседневная жизнь устроена так, что им невозможно избежать физической активности: они работают в саду, охотятся и в основном ходят пешком, а не ездят на транспорте.

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Однако просто поселиться в «голубой зоне» недостаточно, чтобы сохранять здоровье и долголетие. Так, распространенность избыточного веса и ожирения на Окинаве была самой высокой в Японии (38,4% среди мужчин и 25,9% среди женщин), хотя и ниже, чем в западных странах. Продолжительность жизни на острове также падает, несмотря на наличие нескольких долгожителей, из-за которых остров стали называть «голубой зоной».

Традиционные ценности «увеличивают» жизнь

Пять остальных привычек из Power 9 связаны с позитивным настроем, мировоззрением и общением с окружающими. Правильный социальный круг влияет на продолжительность жизни не меньше, чем сбалансированное питание. На этот случай у японцев есть термин, описывающий группу близких друзей, которые остаются вместе на всю жизнь, — «моаи». В основном самые долгоживущие люди собирали вокруг себя тех, кто поддерживал принципы здорового поведения: не имел вредных привычек и хорошо относился к другим. Более того, Бюттнер заметил, что здоровые привычки могут быть «заразны», поэтому для долгой жизни важно окружать себя людьми с правильными ценностями.

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Все сообщества из «голубых зон» на первое место ставят семейные ценности. Для них нормальна ситуация, когда стареющие родители живут либо в одном доме со своими взрослыми детьми, либо рядом с ними. Одна из жительниц Сардинии признавалась Бюттнеру, что в их культуре не принято отдавать стариков в дома престарелых: по ее словам, это обесчестит всю семью.

Для долголетия немаловажно иметь цель в жизни. У японцев и для этого есть специальное понятие — «икигай» — «то, что придает жизни ценность». Канадские ученые выяснили, что у тех людей, кто смог сформулировать свою цель в жизни, риск смертности был на 15% ниже. Другое исследование показало, что риск смерти снижается, если человек ставит перед собой амбициозные цели. Это объясняется тем, что наличие цели стимулирует здоровое поведение и делает человека более устойчивым к стрессу.

Фото: Ice Tea / Unsplash

Еще один из принципов Power 9 — уметь справляться со стрессом. Сообщества в «голубых зонах» справляются с психологическими трудностями с помощью определенных ритуалов. Например, жители Окинавы и адвентисты каждый день уделяют время для молитвы и почитания предков, а у итальянцев на Сардинии есть ритуал «счастливого часа», когда они собираются с друзьями и семьей и обсуждают события за день.

Абсолютное большинство долгожителей в «голубых зонах» относят себя к какой-либо религиозной конфессии. Одна из «голубых зон» в Лома-Линде (Калифорния) заселена только верующими людьми — адвентистами седьмого дня. Это одно из ответвлений протестантизма, последователи которого чтут субботу как святой день и верят в скорое второе пришествие Христа. Адвентисты из Лома-Линды живут в среднем на 6 лет дольше, чем остальные американцы. Верующие адвентисты полностью отказываются от алкоголя и едят много овощей и фруктов и, кроме того, живут среди своих единомышленников — так они передают друг другу те самые здоровые привычки, о которых говорил Бюттнер.

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Нидерландские исследователи, которые сымитировали условия «голубых зон», подтвердили, что сильные религиозные связи, употребление меньшего количества алкоголя и табака, а также высокая активность в общественной жизни в самом деле могут способствовать увеличению продолжительности жизни. Хотя далеко не все факторы из Power 9 значимы для достижения долголетия, позитивный настрой и социальная стабильность в самом деле связаны с долголетием, хотя и не так сильно, как качественная медицина.

«Голубые зоны» оказались мифом

Долгое время теория «голубых зон» не подвергалась сомнению, так как якобы опиралась на научные данные и статистику. Однако в 2019 году профессор Университетского колледжа Лондона Сол Джастин Ньюман провел исследование, в ходе которого выяснил, что феномен «голубых зон» на самом деле объясняется статистическими ошибками. Эти регионы неправильно ведут учет своего населения: здесь нашли много долгожителей только на бумаге, но не в реальной жизни. За это открытие Ньюман получил Шнобелевскую премию по демографии в 2024 году. Эту премию — пародию на Нобелевскую — дают за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

Ньюман пришел к выводу, что у многих людей, родившихся в начале XX века, просто нет свидетельств о рождении или иных документов, доказывающих их реальный возраст.

Это произошло из-за низкого уровня грамотности и плохого ведения статистики в то время. Следовательно, многие пожилые люди могут не знать, сколько им в точности лет, а без документов их возраст практически невозможно проверить.

Если же документы все-таки находят, то они доказывают теорию Ньюмана. Например, с момента введения свидетельств о рождении в США число сверхдолгожителей (тех, кто жил 110 лет и больше) упало на 69–82% в зависимости от региона. Только 18% сверхдолгожителей в мире, проверенных Ньюманом, имеют на руках свидетельства о рождении, а в США этот показатель и вовсе почти нулевой.

Фото: Joey Huang / Unsplash

Некоторые выводы Ньюмана доказываются на практике. В 2010 году правительство Японии выявило, что 82% японцев старше 100 лет оказались мертвы, а их родственники просто не регистрировали их смерть ради получения пенсионных выплат. Похожая ситуация сложилась в Греции, где, по подсчетам Ньюмана, не менее 72% долгожителей умерли, пропали без вести или стали жертвами мошенничества с пенсиями. Аналогичная ситуация была зафиксирована и в России. В 2010 году международная Исследовательская группа по геронтологии (Gerontology Research Group) не признала документы ни одного из российских долгожителей старше 110 лет, поскольку ни у одного из кандидатов не было официального подтверждения года рождения.

За развенчание популярного мифа о «голубых зонах» Ньюман получил Шнобелевскую премию, однако свою статью он выложил в качестве препринта — ее пока не опубликовали в рецензируемых научных журналах. Сам исследователь считает, что научное сообщество не приняло его открытие по «довольно очевидной причине»: его выводы показывают, что значительное число существующих демографических исследований — «чушь».

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Бюттнер, некогда путешественник и репортер, сейчас называет себя «экспертом по долголетию». Исследование Ньюмана он не признает и продолжает утверждать, что возраст жителей «голубых зон» строго подтвержден с помощью «современной, точной демографической методологии». Он также отрицает утверждения о том, что в «голубых зонах» был зафиксирован высокий уровень бедности и неграмотности: некоторые регионы с долгожителями действительно испытывали задержки в экономическом и социальном развитии, но, по его словам, эти факторы не влияют на расчет показателей долголетия.

Вопрос о том, действительно ли «голубые зоны» на Земле существуют, остается предметом споров в научном сообществе. Сам Бюттнер предполагает, что как минимум две из них — Никоя и Окинава — все равно исчезнут через одно поколение. Дело в том, что за последние 20 лет технологический прогресс и современные диеты добрались до этих мест и поменяли их традиции: на островах появились рестораны быстрого питания и магазины у дома. Похожая ситуация складывается и на Сардинии, где местные жители пересели на машины и больше не ходят пешком.

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Неутешительное будущее «голубых зон» не помешало Бюттнеру сделать из них целую бизнес-концепцию. Проект Бюттнера под названием Blue Zones предлагает помочь своим клиентам изменить жизнь таким образом, чтобы они смогли прожить дольше, наподобие местных жителей «голубых зон». Под брендом Blue Zones выпускаются разные товары, которые якобы должны улучшать здоровье. Например, увлажняющая маска для лица стоит 15 долларов (почти полторы тысячи рублей), а кофе долгожителей из Никои — 19,95 долларов (около двух тысяч рублей).

Бюттнер написал восемь книг о том, как именно живут люди в «голубых зонах» и как с помощью правил их жизни можно достичь счастья. Он также запустил кулинарный курс с рецептами тех блюд, которые обычно едят жители «голубых зон». Пожизненный доступ к курсу стоит 149 долларов (более 14 тысяч рублей).

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