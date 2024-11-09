Выдавшего ордер на арест Путина прокурора заподозрили в сексуальных домогательствах

Международный уголовный суд в Гааге собирается провести внутреннее расследование в отношении прокурора Карима Хана, который в прошлом году выписал ордер на арест Владимира Путина. Агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на разосланный странам-участницам международного суда документ и два знакомых с ситуацией источника.

Расследование связано с обвинениями в сексуальных домогательствах. Источники агентства рассказали, что обвинения были выдвинуты еще в октябре, а не согласный с ними прокурор сам попросил провести проверку.

В документе говорится, что на Хана «оказывается давление», чтобы на время расследования он приостановил полномочия и позволил одному из своих заместителей взять на себя обязанности прокурора.

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О подробностях обвинений Reuters не сообщает. Как именно будет проходить проверка, журналистам тоже не известно. Один из источников агентства рассказал, что предполагаемая жертва домогательств сомневается в беспристрастности внутреннего расследования. Отвечающую за расследования комиссию в аппарате международного суда возглавляет бывший сотрудник Хана, объяснило агентство.

Аппарат суда, офис прокурора и адвокаты Хана пока отказываются комментировать ситуацию, пишет Reuters.

Сейчас судьи рассматривают сделанный в мае запрос Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров организации ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Источник Reuters сказал, что Хан назвал обвинения в сексуальных домогательствах «совпавшими с кампанией дезинформации против его офиса».

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17 марта 2023 года Хан выдал ордеры на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины. Следственный комитет России возбудил дело против Хана и четверых одобривших ордер судей, а МВД объявило их в розыск.

Международный уголовный суд в Гааге, МУС, — постоянно действующая организация, которая обладает правом преследовать за военные преступления и преступления против человечности. Руководящий орган МУС должен провести свое ежегодное заседание в начале декабря, пишет Reuters.