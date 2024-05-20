Прокурор суда в Гааге потребовал выдать ордер на арест Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится на сайте суда.

Кроме того, прокурор потребовал выдать ордер на арест министра обороны Израиля Йоава Галанта. По его мнению, Нетаньяху и Галант могут быть ответственны за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа.

Также Хан потребовал ордера на арест трех лидеров ХАМАС Мухаммада Дейфа, Яхьи Синвара и Исмаила Хании. Их тоже заподозрили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

Ранее The New York Times со ссылкой на израильских чиновников писала, что МУС может выдвинуть обвинения против высокопоставленных представителей Израиля, в том числе Нетаньяху. Газета уточняла, что МУС может обвинить власти Израиля в препятствовании доставке гумпомощи в Газу и в непропорциональном военном ответе на атаку движения ХАМАС. Издание отмечало, что выдача ордеров на арест поставит Израиль в унизительное положение на международной арене. В самой стране, по данным NYT, всерьез опасались выдачи ордеров на арест.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года. В ответ на нападение боевиков, убивших около 1200 человек и взявших больше 250 в заложники, Израиль начал операцию «Железные мечи». Израильская армия полностью блокировала сектор Газа и ввели туда свои войска. Она заявила, что планирует полностью уничтожить ХАМАС.

В Газе же в результате военных действий, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, погибли около 35 тысяч человек.

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