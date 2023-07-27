МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, ранее выдавшую ордер на арест Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.

По какой статье разыскивается Аканэ, в базе не уточняется. 20 марта 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, обвинив их в «заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений». В мае российское МВД объявило в розыск Карима Хана и Розарио Айталу.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Как говорилось на сайте суда, президента России и уполномоченную при президенте по правам ребенка обвиняют в военных преступлениях в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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