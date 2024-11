Не голосовавшие за Трампа американки решили выделить себя голубыми браслетами

В США женщины придумали способ выразить солидарность друг другу после победы Дональда Трампа на прошедших выборах в президенты. Они надевают синие браслеты как знак их «отличия» от большинства белых женщин, поддержавших республиканца. Об этом пишет USA Today.

Сообщается, что движение запустили пользовательницы тиктока, поддерживающие кандидата от демократов Камалу Харрис. По их словам, победа Дональда Трампа на прошедших выборах ставит под угрозу права женщин в США.

Согласно данным экзитпола CNN, большая часть белых женщин отдала свои голоса за республиканца Дональда Трампа. При этом большинство темнокожих женщин напротив поддержали Камалу Харрис.

«52% женщин, которые выглядят как я, проголосовали за него [Дональда Трампа]. Мне стыдно и неприятно, что другие могут предположить, что я отношусь к их числу», — написала одна из пользовательниц.

Еще одна пользовательница поделилась, что в знак солидарности с темнокожими женщинами собирается сделать синий браслет. «Сегодня [на следующий день после выборов] я изо всех сил стараюсь держать себя в руках. Мы сделаем браслеты дружбы и будем оберегать друг друга», — сказала она сквозь слезы.

Синие браслеты напоминают аксессуар поклонников певицы Тейлор Свифт — «браслет дружбы» из песни «You’re on Your Own, Kid», который они делают из блесток и бусин. В сентябре Свифт заявила, что поддерживает Камалу Харрис на выборах президента. Браслеты также схожи с символом движения после выборов в 2016 году. Тогда люди носили булавки в знак поддержки маргинальных сообществ.

Некоторые пользовательницы посчитали, что новое движение похоже на популизм. По их словам, вместо того, чтобы делать браслеты, женщины могут предпринять более серьезные действия для поддержки друг друга.

«Мне кажется, что лучший способ показать чернокожим женщинам, что они могут чувствовать себя в безопасности, — это заступаться за них на работе, обращать внимание на расистские высказывания своих друзей и родственников. Проявляйте заботу о безопасности темнокожих в общественных местах, поддерживайте бизнесы, принадлежащие темнокожим, и голосуйте так, будто безопасность темнокожих женщин действительно имеет для вас значение», — написала одна из пользовательниц в Х.

В 2023 году суд присяжных признал Трампа виновным в сексуализированных домагательствах в отношении колумнистки журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл. Кроме этого, в 2022 году Трамп «выполнил свое обещание» от 2016 года о том, что он приведет в Верховный суд своих назначенцев для отмены федерального права женщин на аборты. Подсчет голосов на выборах в президенты в США еще идет. По предварительным данным CNN на 8 ноября, Трамп набрал 301 голос выборщиков, а Харрис 226.