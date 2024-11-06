Блогер пообещал избить отца и сдать его в дом престарелых за лайки

Житель Ташкентской области в Узбекистане пообещал избить своего отца за 100 тысяч лайков, а за 200 тысяч — отправить его в дом престарелых. Об этом сообщает UzNews.uz.

Как пишет издание, видео «За лайк ударю отца» распространилось в соцсетях. ГУВД Ташкентской области взяло дело на особый контроль и установило личность блогера. Им оказался 24-летний житель города Чирчик. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток.

«Свобода творчества в нашей стране не ограничена, но не за счет нарушения закона. Не забывайте, что ответственность и наказание за любое правонарушение или преступление, совершенное через интернет, неизбежны!» — заявили в ГУВД.

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