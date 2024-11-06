Блогер пообещал избить отца и сдать его в дом престарелых за лайки

Житель Ташкентской области в Узбекистане пообещал избить своего отца за 100 тысяч лайков, а за 200 тысяч — отправить его в дом престарелых. Об этом сообщает UzNews.uz.
Как пишет издание, видео «За лайк ударю отца» распространилось в соцсетях. ГУВД Ташкентской области взяло дело на особый контроль и установило личность блогера. Им оказался 24-летний житель города Чирчик. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток.
«Свобода творчества в нашей стране не ограничена, но не за счет нарушения закона. Не забывайте, что ответственность и наказание за любое правонарушение или преступление, совершенное через интернет, неизбежны!» — заявили в ГУВД.
Ранее стало известно, что в Японии задержали троих человек по обвинению в создании сайта со спойлерами к фильмам и аниме. По данным местной полиции, обвиняемые с января прошлого года по февраль этого года пересказывали сюжеты и публиковали кадры новых аниме без разрешения правообладателей. Двое задержанных отвергли все обвинения, третий — частично отрицает свою вину.
В сентябре этого года популярного ютьюб-блогера MrBeast и компанию Amazon обвинили в жестоком обращении и сексуализированных домогательствах. Коллективный иск подали пять анонимных участников реалити-шоу Beast Games, в котором они заявили, что им не выплачивали минимальную заработную плату и надбавки за сверхурочную работу, а также подвергли их «эмоциональному стрессу».
Летом 2024 года многие китайские блогеры отказались делать обзоры на игру Black Myth: Wukong компании Hero Games после того, как им разослали специальные инструкции. В них было сказано, что во время стримов запрещено обсуждать политику, коронавирус и «феминистскую пропаганду».
«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше
Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.
О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!