Издатель видеоигры запретил игрокам обсуждать политику и коронавирус

Компания Hero Games, работавшая в роли соиздателя над игрой Black Myth: Wukong вместе с китайской компанией Game Science, разослала некоторым игрокам, в том числе стримерам, список тем, которых следует избегать во время трансляций игры. Об этом сообщает Би-би-си.

Среди этих тем оказались «феминистская пропаганда, фетишизация и другой контент, провоцирующий негативный дискурс».

Также игрокам запретили обсуждать политику, в том числе ту, которую Китай проводит в отношении индустрии видеоигр, и коронавирус. В связи с этим некоторые блогеры отказались делать обзор игры, заявив, что ее разработчики пытаются подвергнуть цензуре обсуждение и подавить свободу слова.

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В то же время многие стримеры проигнорировали запрет. Как пишет Би-би-си, один из пользователей под ником Moonmoon запустил Twitch-стрим по Black Myth под названием «Covid-19. Изоляция Тайваня. Пропаганда феминизма». Другой стример, Руи Чжун, во время игры обсуждал на камеру китайскую политику «одна семья — один ребенок», действующую в Китае с 1979 по 2015 год.

Китайская сервис микроблогов Weibo заблокировал 138 пользователей, которые, по их мнению, нарушили правила обсуждения игры. По версии сервиса, эти пользователи «отклонились от обсуждения самой игры, а вместо этого использовали его как платформу для распространения “гендерной оппозиции”, “личных нападок” и других неразумных комментариев».

Би-би-си отмечает, что, несмотря на полемику, игра заработала 53 миллиона долларов только на этапе предварительных продаж. В первые сутки после релиза Black Myth было продано четыре с половиной миллиона копий. За это же время игра стала самой популярной однопользовательской игры, когда-либо выпущенной на сервисе Steam.

Выход Black Myth был анонсирован в августе 202 года, ее релиз состоялся 19 августа этого года. Игра основана на китайском романе «Путешествие на Запад» и, по данным издания, опирается на китайскую мифологию, а также на конфуцианство, даосский и буддийский фольклор.

Компания Niko Partners, занимающаяся исследованием и анализом рынков видеоигр и потребителей в Азии, отметила, что Black Myth «позволяет рассказать миру о китайской мифологии, традициях, культуре и реальных достопримечательностях Китая».

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