Ютьюбера MrBeast и Amazon обвинили в сексуализированных домогательствах

Пять неназванных участников реалити-шоу Beast Games подали коллективный иск против ютьюб-блогера MrBeast и компании Amazon, заявив, что в ходе съемок они подвергались постоянному жестокому обращению и сексуализированным домогательствам. Об этом сообщает Variety.

Согласно иску, Amazon, продюсерская компания MrBeast и независимая продюсерская организация Off One's Base LLC не выплачивали участникам шоу минимальную заработную плату и сверхурочные, не предотвращали сексуализированные домогательства, а также создали условия, которые подвергали участников конкурса «эмоциональному стрессу» и ставили их в «опасные обстоятельства и ситуации в качестве условия работы».

«Хотя участники, подписывая контракт в самом начале съемок, знали, что им предстоит потенциально долгое и сложное испытание, они утверждают, что от них потребовалось гораздо больше, чем было в договоре», — утверждают адвокаты истцов.

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По их словам, несколько участников заявили о физических и психических травмах, а некоторые из них были госпитализированы. В иске утверждается, что участники шоу были лишены медицинской помощи, еды, сна и элементарной гигиены. Адвокаты отметили, что иск направлен на «установление факта сексуализированных домогательств».

«Я являюсь поклонницей MrBeast, и его видео заставляли меня смеяться во время пандемии COVID-19. Я ожидала, что мне придется столкнуться с трудностями, но не думала, что ко мне будут относиться как к ничтожеству, даже хуже», — рассказала одна из женщин, подавших иск.

Истцы потребовали выплатить положенный им гонорар, а также дополнительные компенсации. Всего в рамках шоу за приз в пять миллионов долларов соревновалась тысяча человек. Ранее Variety писало, что это крупнейшая единовременная выплата за всю историю телевидения. Дата выхода Beast Games на Prime Video пока не объявлена. Издание отмечает, что бюджет проекта составил 100 миллионов долларов.

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