«Худшие выборы в истории»

На грядущих президентских выборах в США весь мир увидит второй раунд противостояния двух «дедов»: Джо Байден снова будет бороться с Дональдом Трампом. Еще недавно уровень поддержки основных кандидатов от демократической и республиканской партий был почти равный: 45% — у Байдена, 46% — у Трампа. Однако с недавних пор скандальный республиканец вырвался вперед. У обоих кандидатов рекордный антирейтинг, из-за чего медиа уже окрестили это «худшими выборами в современной истории». Исход голосования напрямую отразится на перспективах Украины в борьбе с российским вторжением. Трамп выступает против поддержки Украины и хочет закончить войну за «24 часа», якобы обещая отдать украинские территории России. Правда, есть нюанс — Трамп может исчезнуть из итоговой версии избирательного бюллетеня, ведь ему предъявлено 91 уголовное обвинение. Пенсионеры в битве за Белый дом — в материале «Холода».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года, главные претенденты те же: 81-летний Байден и 77-летний Трамп. Последний попытается взять реванш за поражение в 2020 году — чрезвычайно редкое событие для американских выборов. В последний раз такое было почти 70 лет назад: на выборах в 1952 году кандидат от демократической партии Эдлай Стивенсон II проиграл Дуайту Эйзенхауэру, а через четыре года, в 1956-м, он попытался взять реванш — но снова проиграл.

Лучше не нашлось

У обоих кандидатов нет серьезной внутрипартийной конкуренции: Джо Байден идет на выборы как лидер демократический партии и действующий президент. В свою очередь, Трампу внутри республиканской партии пыталась противостоять бывший постпред США в ООН Никки Хейли, но и она уже вышла из гонки.

Около 70% сторонников Трампа считают Байдена нелегитимным президентом и даже пытались оспорить итоги выборов. Они ругают Байдена за высокую инфляцию, конфликты за рубежом (на Ближнем Востоке, в Афганистане и Украине) и, конечно же, возраст. Сейчас президенту 81 год — выдвигаясь кандидатом в президенты, он побьет свой же рекорд, поставленный на предыдущих выборах.

Дональда Трампа избиратели опасаются по другим причинам, хотя его возраст их тоже напрягает. Среди них — его взгляды на иммиграцию и аборты. Более половины американцев также думают, что его первый срок навредил отношениям с другими странами, борьбе с изменениями климата, а также подорвал стабильность и безопасность выборов в США, так как он убедил своих сторонников в том, что они были сфальсифицированы, и пытался сам фальсифицировать выборы. Помимо этого, историки считают Трампа худшим президентом из всех. Джо Байден — на 14-м месте.

Несмотря на примерно равные рейтинги кандидатов, аналитики и журналисты считают, что Трамп начинает уходить в отрыв — динамика последних опросов свидетельствует о росте поддержке республиканца. Такие цифры, например, фиксирует один из наиболее авторитетных проектов политической аналитики в США под названием 538 (принадлежит ABC News). Проект агрегирует данные из множества соцопросов, обновляет их каждый день и приводит информацию по каждому отдельному штату.

Самый точный, по версии проекта 538, опрос, проведенный газетой New York Times совместно с Siena College, показал, что Трамп в среднем опережает Байдена на 2–4%. Недавний опрос The Wall Street Journal тоже показал, что Трамп выигрывает в так называемых сомневающихся штатах. Однако значительная часть американцев еще не определилась со своим кандидатом. По данным New York Times, около 8% зарегистрировавшихся на выборах американцев (каждому гражданину старше 18 лет необходимо зарегистрироваться для участия в выборах. — Прим. «Холода») пока не знают, за кого будут голосовать.

Значительная часть всех американцев (18% опрошенных) заявляли, что вообще не пойдут голосовать, если в бюллетене будут Дональд Трамп и Джо Байден. При этом антирейтинг Байдена все же ниже, чем у Трампа. Среди тех, кто не хотел бы голосовать за обоих, по данным опроса аналитической компании YouGov, 27% готовы поддержать Байдена, а вот Трампа — только 17%. Еще больше (34%) хотели бы проголосовать за другого кандидата. А почти четверть американцев (около 23%) все еще не определились с кандидатом, либо намерены проигнорировать голосование.

Стоит также учитывать, что примерно треть американцев не голосует вовсе: в 2020 году явка составила 66%. Это значит, что 34%, или около 80 миллионов человек, не проголосовали на предыдущих выборах президента США, хотя явка на тех выборах была рекордной.

Небольшая заминка

Дойти до бюллетеня Трампу могут помешать уголовные дела, по которым его сейчас судят. Экс-президенту предъявлено 91 уголовное обвинение — и высока вероятность, что ни одно из них не повлияет на его участие в президентской гонке, хотя за часть из них в теории он мог бы получить реальный срок.

Среди этих обвинений: мошенничество, плата за молчание, клевета и сексуальное насилие, сокрытие секретных документов в личных целях, попытка сфальсифицировать результаты выборов, а также попытка вооруженного восстания — речь идет о попытке ультраправых сторонников Трампа взять штурмом Капитолий 6 января 2021 года.

Дональд Трамп ожидает начала разбирательств в суде Нью-Йорка. 22 апреля 2024 года. Фото: Yuki Iwamura / Pool / Reuters

Часть уголовных дел против Трампа имеют гражданский характер — и вряд ли смогут повлиять на его участие в выборах. Другая часть — серьезные обвинения, из-за которых Трампа могут до выборов не допустить. Но если эти дела не рассмотрят до его инаугурации, он сможет просто их закрыть.

Конституция США в теории не запрещает действующему президенту помиловать самого себя, поскольку его право на амнистию практически безгранично. Такой прецедент в истории был лишь единожды: помиловать себя хотел Ричард Никсон — правда, Минюст США дал разъяснение, что «никто не вправе быть судьей в собственных делах», и запретил ему это сделать. Несмотря на это, эксперты опасаются, что Трамп попытается амнистировать самого себя. Получится ли у него — зависит от того, сочтут ли его действия конституционными: сейчас у юридического сообщества США нет однозначного мнения на этот счет.

Главные дела против Трампа Секретные документы в Мар-а-Лаго В резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго ФБР нашло документы под грифом «Секретно», утечка которых представляет угрозу национальной безопасности. По версии обвинения, Дональд Трамп вынес эти документы из Белого дома, хранил их у себя, врал, что у него их нет, и отказывался выдавать их по официальным запросам правительства. Обвинения были выдвинуты летом 2023 года, но разбирательства по делу постоянно откладывают — если дело не рассмотрят до выборов, то в случае избрания Трамп может попытаться его закрыть. Штурм Капитолия Вооруженный штурм Капитолия своими ультраправыми сторонниками Трамп поддержал. В связи с этим в суды 30 штатов поступили дела, которые должны были исключить бывшего президента из бюллетеня. Своей поддержкой мятежников, по мнению истцов, Трамп нарушил клятву защищать Конституцию США. Но он подал апелляцию в Верховный суд — и выиграл: штатам запретили убирать бывшего президента из бюллетеней. Часть властей штатов пытались переиграть это решение с помощью специальных поправок в закон, но это невозможно, пока большинство в Палате представителей республиканцы — сторонники Трампа. Секс-скандал с участием порнозвезды В 2016 году бывший фиксер (специалист по решению проблем репутационного характера, решала) Трампа заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Эта сумма должна была покрыть молчание актрисы о том, что у них с Трампом был секс. Сам Трамп отрицает, что история имела место, но обвинители настаивают, что тогдашний кандидат в президенты подделал ряд документов, чтобы скрыть денежную компенсацию решале. По этому делу недавно начались слушания. Обвинения кажутся не самыми серьезными, но на деле Трампу вменяют 34 уголовных эпизода, максимальный суммарный срок за которые составляет 136 лет. Фальсификация выборов Обвинения в попытке фальсифицировать выборы являются для Дональда Трампа самыми серьезными и могут не дать ему баллотироваться: такие дела считаются «нападением на демократию», а один из аргументов обвинения чрезвычайно силен — Трамп звонил секретарю штата Джорджия и просил «найти ему 11 тысяч голосов». Несмотря на серьезность обвинений, дело чуть не закрыли из-за скандала: была раскрыта романтическая связь между окружным прокурором Фэни Уиллис, выступающей как обвинитель, и адвокатом, которого она наняла. Судья отказался закрывать дело против Трампа, но Уиллис и ее адвокат вышли из дела. Слушания по делу должны состояться 22 апреля 2024 года.

Невзирая на многочисленные судебные тяжбы, остается крайне маловероятным, что Трампа не допустят до выборов. А если это и произойдет, то обернется скандалом национального масштаба. Таким образом вероятность, что Дональд Трамп снова станет президентом, остается большой. К тому же дела против него рассматриваются очень медленно, а до выборов осталось совсем немного.

Прокремлевский разворот

От прихода к власти Дональда Трампа сильно пострадает Украина. В непубличных разговорах он якобы говорил, что в случае победы на выборах принудит Украину отдать России оккупированные территории: отказаться от идеи возвращения Крыма и полностью отдать Донбасс. Такое решение на 180 градусов развернет политику Байдена по сдерживанию российской агрессии и выделению Украине финансовой и военной помощи. Трамп уверен, что он может закончить войну за «24 часа», но не уточнял детали своего «мирного плана».

Даже не будучи президентом, Трамп влияет на республиканцев в Конгрессе, чтобы те выступали против поддержки Украины. В то время как ВСУ испытывают критическую нехватку боеприпасов, с трибун Палаты представителей звучит российская пропаганда, а сторонники Трампа долгое время блокировали помощь на 95,3 миллиарда долларов, которую Сенат одобрил 7 февраля 2024 года. Однако влияние Трампа на законодательную власть пока ограничено: Палата представителей все же одобрила выделение пакета помощи Украине.

Это решение вызвало бурное обсуждение среди сторонников Трампа, которые теперь называют председателя Палаты республиканца Майка Джонсона предателем и требуют его отставки. Если Трамп вернется в Белый дом, шансы на продолжение помощи Украине резко упадут.

По мнению Трампа, Россия и Украина «ищут выход» и хотят завершить конфликт, «сохранив лицо». Он также считает, что для населения оккупированных территорий будет «нормально», если они станут частью России. Многие из сторонников Трампа во власти пытаются отговорить его от уступок в пользу России, потому что понимают, что это означает укрепление российских позиций в мире. Также их беспокоит, что Трамп, возможно, советуется с людьми, которые мало осведомлены о конфликте.

«Я трачу сто процентов своего времени на разговоры с Трампом об Украине. Путин должен заплатить [за вторжение в Украину]. Он не может победить», — заявил сторонник Трампа, сенатор Линдси Грэм.

По его словам, он сказал Трампу, что отдавать захваченные территории России — ошибка, и пытался убедить его, что вступление Украины в НАТО — правильный путь. «По моему мнению, чтобы закончить войну, Украина должна вступить в НАТО и Евросоюз. Но он [Трамп] об этом [варианте] почти не говорит. Я даже не знаю, рассматривает ли он его всерьез», — говорил сенатор.

Главное, что беспокоит Трампа в войне в Украине, — сближение России и Китая. Помимо намерения принудить Украину отдать оккупированные территории, он может попытаться снять санкции с России: по его мнению, тогда Кремль снова развернет экономику страны в сторону Запада.

Американские эксперты по России отмечают, что попытка Трампа принудить Россию и Украину к миру вряд ли удастся. Его план основывается на мнении, что длящаяся уже два года война — «небольшой территориальный диспут между Россией и Украиной», а не самый крупный вооруженный конфликт на территории Европы со времен Второй мировой. При этом в пресс-службе предвыборного штаба Трампа отказываются комментировать его позицию, отмечая, что он «единственный, кто говорит о том, чтобы прекратить огонь и убийства».

Из-за того что Трамп редко выступает публично на тему войны России с Украиной, многие начинают говорить от его имени. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, блокировкой помощи Украине и критикой ЕС, после встречи с Трампом заявлял, что тот закончит войну, потому что «не даст ни копейки» Украине.

При этом собеседник Washington Post, знающий содержание разговора, утверждает, что Орбан врет. Дональд Трамп якобы всю ночь развлекал премьер-министра Венгрии в резиденции Мар-а-Лаго и не хотел после этого публично опровергать его слова. Более того, на встрече Орбан, со слов собеседника WP, много говорил об истории СССР и оправдывал притязания России на украинские территории, но Трамп «не вникал» в его рассказы.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023 года Фото: Alexi Witwicki / Sipa USA / Reuters

Журналисты неоднократно подмечали странную любовь Трампа к Путину. Он не забывает хвалить Путина и говорить, что в России не существует фейковых новостей. Трамп отрицал, что Россия вмешивалась в американские выборы, выступал за то, чтобы Крым остался в составе России, несмотря на нарушение международного права. Более того, он сомневался, продлевать ли санкции после аннексии Россией Крыма, делился с Россией секретной информацией, критиковал НАТО и хвалил пророссийских политиков в Европе, отказывался вводить санкции против России из-за отравления Скрипалей.

Вдобавок Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского во время президентской кампании 2020 года. Он заблокировал военную помощь на 400 миллионов долларов и обещал ее одобрить только в том случае, если Украина согласится искать компромат на сына Джо Байдена — Хантера. Позднее Трамп узнал об информаторе, сливавшем данные, и разблокировал помощь в Конгрессе.

Однако недавно риторика Трампа в отношении Украины смягчилась. Он публично признал, что выживание Украины «критически важно для США», а основная критика досталась Европе за недостаточную финансовую и военную помощь Украине.

«Почему Европа не дает Украине больше денег [чем США]? Почему США вложили в войну на 100 миллиардов больше, чем Европа, хотя нас разделяет океан? Почему Европа не может давать больше или хотя бы приблизиться к США по уровню [финансирования] стране, которая отчаянно нуждается [в помощи]?» — написал Трамп.

Также он снова возложил вину за войну на «некомпетентных» демократов и лично Джо Байдена и заявил, что при нем «этой войны никогда бы не случилось».

Что делать НАТО

Если Дональд Трамп придет к власти в США и откажется выделять помощь Украине, Европа останется ее единственным крупным союзником в борьбе с Россией. Это понимают в НАТО, и поэтому альянс хочет подготовиться к возможным политическим изменениям в Штатах и обезопасить себя и Украину заранее. Для этого генсек НАТО Йенс Столтенберг представил новый план военной помощи Украине. Новый подход к финансированию Украины должен смягчить урон от политических изменений в США и не позволит ей проиграть в войне во время президентства Дональда Трампа.

План предполагает, что страны ЕС и НАТО должны будут за пять лет выделить Украине около 107 миллиардов долларов. При этом каждая страна НАТО должна будет выделить сумму, пропорциональную ее ВВП. Более того, НАТО хочет взять на себя ответственность над поставками вооружений — сейчас этим занимается группа под руководством США.

Пока по объему финансирования США уступают Евросоюзу: Штаты отправили Украине 74,3 миллиарда долларов (из них 46,3 миллиарда — непосредственно на военную помощь) — не считая тех средств, которые только что прошли через Палату представителей (они должны еще раз пройти через Сенат, а потом — президента). Но это самый высокий показатель среди отдельно взятых стран.

Евросоюз и союзные страны (страны Азии, Океании, Скандинавии) выделили Украине 101 миллиард долларов. Учитывая принятый 1 февраля 2024 года новый пакет, суммарно Украина получит от ЕС примерно 155 миллиардов долларов. Пятилетний проект Столтенберга находится на ранних стадиях обсуждения и еще требует доработок. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что без американской помощи Украине Россия выиграет войну — уже сейчас украинские войска вынуждены отступать.