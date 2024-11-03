Блогеров арестовали за создание сайта со спойлерами аниме

Полиция японской префектуры Мияги арестовала трех человек за создание сайта со спойлерами к новинкам кино и аниме. Их обвинили в нарушении закона об авторских правах. Об этом сообщают The Asahi Shimbun и Sendai Television Incorporated.
Полиция утверждает, что создатели сайта с января прошлого года по февраль этого года пересказывали на сайте сюжеты и диалоги кино и аниме, публиковали описания персонажей, а также выкладывали скриншоты сцен без разрешения правообладателей.
На сайте в частности были опубликованы спойлеры к боевику «Годзилла: Минус один», аниме «Волейбол! Битва на мусорной свалке» и «Повелитель 3». В общей сложности были нарушены авторские права 12 компаний.
По данным полиции, двое задержанных полностью отвергли все обвинения, третий отверг их частично. Правоохранители считают, что владельцы сайта поручали писать статьи для него другим авторам и зарабатывали на рекламе.
Расследование ведется при поддержке Ассоциации зарубежной дистрибуции контента (CODA) — организации, которая борется с пиратством. Там утверждают, что это первый случай ареста владельцев сайтов со спойлерами в Японии.
Неназванный представитель CODA отметил, что в последние несколько лет участились случаи, когда злоумышленники создают сайты со спойлерами в коммерческих целях. «По сравнению с пиратскими сайтами, на которые загружается сам контент, здесь степень нарушения авторских прав, как правило, считается легкой, но это все равно незаконное действие», — добавил представитель.
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