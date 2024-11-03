Блогеров арестовали за создание сайта со спойлерами аниме

Полиция японской префектуры Мияги арестовала трех человек за создание сайта со спойлерами к новинкам кино и аниме. Их обвинили в нарушении закона об авторских правах. Об этом сообщают The Asahi Shimbun и Sendai Television Incorporated.

Полиция утверждает, что создатели сайта с января прошлого года по февраль этого года пересказывали на сайте сюжеты и диалоги кино и аниме, публиковали описания персонажей, а также выкладывали скриншоты сцен без разрешения правообладателей.

На сайте в частности были опубликованы спойлеры к боевику «Годзилла: Минус один», аниме «Волейбол! Битва на мусорной свалке» и «Повелитель 3». В общей сложности были нарушены авторские права 12 компаний.

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По данным полиции, двое задержанных полностью отвергли все обвинения, третий отверг их частично. Правоохранители считают, что владельцы сайта поручали писать статьи для него другим авторам и зарабатывали на рекламе.

Расследование ведется при поддержке Ассоциации зарубежной дистрибуции контента (CODA) — организации, которая борется с пиратством. Там утверждают, что это первый случай ареста владельцев сайтов со спойлерами в Японии.

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Неназванный представитель CODA отметил, что в последние несколько лет участились случаи, когда злоумышленники создают сайты со спойлерами в коммерческих целях. «По сравнению с пиратскими сайтами, на которые загружается сам контент, здесь степень нарушения авторских прав, как правило, считается легкой, но это все равно незаконное действие», — добавил представитель.

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