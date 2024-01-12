США и Великобритания ударили по Йемену

Ночью с 11 на 12 января военные США и Британии нанесли удары по хуситам в Йемене. По заявлениям президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, они сделали это в ответ на атаки хуситами военных кораблей и торговых судов в Красном море, которые продолжаются последние два месяца. Йеменских хуситов открыто поддерживает Иран, хуситы в свою очередь открыто выражают поддержку группировке ХАМАС. Спровоцируют ли удары США и Британии эскалацию палестинско-израильского конфликта? Можно ли считать, что США и Британия вступили в боевые действия на стороне Израиля? «Холод» поговорил об этом с востоковедом Русланом Сулеймановым.

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Что произошло?



Ночью с 11 на 12 января 2024 года авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене. Командование ВВС США на Ближнем Востоке заявило, что удары были нанесены по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным мощностям и радарам противовоздушной обороны. Это первый удар военных США по объектам хуситов в Йемене с 2016 года.



Правительства США и Великобритании заявили, что удары были нанесены в ответ на продолжающуюся в последние месяцы атаку хуситами кораблей в Красном море. Поводом стал удар хуситов, совершенный 9 января: тогда они запустили более 20 противокорабельных крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами. Начиная с 19 ноября, хуситы нанесли почти 30 ударов по военным кораблям и торговым судам в Красном море.



И президент США Джо Байден, и премьер-министр Великобритании Риши Сунак после ночной атаки 12 января по объектам в Йемене заявили, что они продолжат контролировать ситуацию в Красном море и без промедлений будут принимать меры в случае, если атаки торговых и военных судов со стороны хуситов продолжатся.



Хуситы, в свою очередь, заявляют, что не намерены прекращать атаки. «Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают и не заставят отказаться от исполнения нашего долга — поддержки наших братьев в Газе», — написал в соцсетях один из лидеров хуситов Абдулкадер аль-Мортада.



После теракта в Израиле 7 октября 2023 года хуситы заявили, что они поддерживают ХАМАС и намерены атаковать все суда в Красном море, которые каким-либо образом связаны с Израилем. При этом в результате их атак пострадали торговые суда более 50 стран, а свыше двух тысяч судов изменили свои маршруты, избегая Красного море — такие цифры озвучил Джо Байден.

Ракеты и дроны хуситы получают от Ирана. После ударов США и Великобритании по хуситам Россия подала запрос о срочном заседании Совета безопасности ООН, которое должно состояться 12 января.

Удар США и Великобритании по йеменским хуситам можно назвать эскалацией палестино-израильской войны?

— Я бы пока разделял эти сюжеты. Хуситы ведут свою игру, которая главным образом связана с происходящим в Йемене, где уже больше 10 лет продолжается гражданская война. Конечно, хуситы заявили о своей поддержке ХАМАСа и демонстрируют готовность выступать против Израиля. Но все-таки ввязываться в большую войну против США не в их интересах.

Действия хуситов направлены на то, чтобы укрепить свою легитимность в глазах йеменцев. В первую очередь хуситы сейчас ориентируются на тех, кто проживает на неподконтрольных им территориях. Так как они претендуют на установление полного контроля над Йеменом, им важно демонстрировать солидарность с палестинцами, подтверждать это на практике. В результате и в Йемене, и в мусульманском мире в целом хуситов называют чуть ли не единственными, кто поддерживает ХАМАС не только словом, но и делом.

Новобранцы народной армии Хути маршируют во время парада в провинции Амран, Йемен, 20 декабря 2023 года. Фото: Osamah Yahya / EPA / Scanpix

Вы говорите, что хуситы ведут внутреннюю борьбу, но за последние два месяца они атаковали почти 30 кораблей в Красном море. Это не похоже на внутренние дела.

— Вы правы. Тут можно сказать, что хуситы немного «заигрались». Раньше они не переходили своего рода «красную черту». Поначалу это были локальные вылазки, происходившие и ранее, например, в отношении судов некоторых арабских стран Персидского залива. Но после того как хуситы стали фактически блокировать международную торговлю по морю, американцы не смогли оставить это без ответа. Сначала Вашингтон отражал удары и патрулировал море, но и этого оказалось недостаточно, чтобы «отрезвить» хуситов.

При этом я думаю, что атака военных объектов в Йемене со стороны США — это скорее сигнал не столько хуситам, сколько правительству Ирана.

А Иран считает этот сигнал?

— Думаю, да. По крайней мере, мы помним, как осенью одна лишь отправка американских кораблей в Средиземное море осадила Иран и предостерегла его от вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС. Сам Тегеран совершенно не заинтересован в том, чтобы палестино-израильский конфликт, который по-прежнему остается локальным, перерос в региональную войну. Непосредственно участвовать в войне Иран не хочет, потому что он знает, что Израиль и его союзники могут нанести масштабные удары по стране, в том числе по его ядерным объектам.

Скорее всего, на уровне риторики Тегеран выразит поддержку хуситам, но фактически, я думаю, Иран сигнал считает и сделает так, чтобы хуситы в дальнейшем стали вести себя более сдержанно.

Чего, по-вашему, хотят добиться хуситы? В ответ на ночные атаки они уже заявили, что не планируют останавливаться.

— По сути, хуситы уже добились своих целей. Они уже контролируют столицу Йемена, город Сана, они контролируют немалую часть страны. Вероятно, им бы хотелось захватить весь Йемен — и для этого, как я уже отмечал, им нужно получить легитимность в глазах всех йеменцев. Это их противостояние сначала с Саудовской Аравией (которая в 2015 году начала операцию «Буря решимости» против хуситов, но так и не смогла добиться успеха), а теперь против Израиля, безусловно, добавляет им популярности. Это, как они считают, дает им моральное право выступать от имени всего Йемена. Кроме того, не будем забывать, что хуситы сильно зависят от Тегерана, а ему также важно как-то демонстрировать на практике свою солидарность с ХАМАСом. Хуситы в этом смысле для иранцев — очень удобный инструмент.

Какова в этом всем роль России? Москва уже обратилась к ООН, запросив срочное заседание Совета Безопасности в связи с ударами США и их союзников по Йемену.

— У России довольно ограниченные рычаги влияния на ситуацию в Йемене, хотя контакты у Москвы с различными йеменскими сторонами точно есть, в том числе с хуситами. Это подтверждается, например, тем фактом, что в феврале 2022 года хуситы поддержали Кремль, когда он признал независимость так называемых ДНР и ЛНР.

Желая сейчас во всем перечить Западу, Москва может дипломатически прикрывать хуситов в Совбезе ООН, пользуясь правом вето, точно так же, как она это делает в отношении ХАМАС: накладывая вето на американские проекты резолюций с осуждением агрессии хамасовцев в отношении Израиля 7 октября. Лидеры ХАМАС неоднократно благодарили Россию (и Китай) за эту поддержку в ООН. Что-то подобное, возможно, произойдет и с хуситами.

Какие могут быть сценарии развития событий? Давайте сформулируем позитивный, нейтральный и негативный.

— Первый вариант: в течение нескольких дней (возможно, недель) все стороны конфликта, продемонстрировав свои силы, все же откажутся от идеи большой региональной войны. Хуситы, уже получившие широкую поддержку в Йемене, остановятся и прекратят диверсии в отношении торговых судов в Красном море. Американцы также сохранят репутацию, показав, что они не будут оставлять без ответа любые диверсии в регионе. Это позитивный сценарий.

Второй вариант: растягивание конфликта на более длительный срок, несколько этапов эскалации. Например, хуситы помимо вылазок в Красном море могут начать наносить удары по территории Саудовской Аравии — в первую очередь по ее нефтяной инфраструктуре. Такое не единожды происходило в прошлом. Но даже при таком сценарии, думаю, все стороны рано или поздно осознают бесперспективность большой войны и снизят активность, заключив мировую.

Третий, самый негативный сценарий, — если стороны решат идти на еще большую эскалацию, если Иран не считает сигналы США и будет открыто поддерживать хуситов, в том числе вооружениями и военными советниками. Дело в том, что в Йемене иранцы чувствуют себя гораздо комфортнее, чем на том же палестино-израильском театре военных действий. Тогда нельзя исключать ударов уже по территории Ирана со стороны американцев и их союзников. Но я полагаю, что до этого не дойдет. Иран не заинтересован в прямом вооруженном противостоянии ни с Израилем, ни с Соединенными Штатами.