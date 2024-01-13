Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью — Reuters

12 января у берегов Йемена местные хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey.

Название танкера агентство не сообщает. Известно, что хуситы запустили ракету в 170 километрах к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Она, как сообщается, упала в 400-500 метрах от танкера. За ракетой следовали три небольших судна. В результате этой атаки никто не пострадал.

«Это уже второй танкер с российской нефтью, который по ошибке стал объектом нападения хуситов», — утверждают в Ambrey.

Reuters пишет, что атакованный танкер шел под флагом Панамы, но в общедоступной базе данных был связан с Великобританией. Хуситы могли ошибиться из-за устаревшей информации, поясняет издание.

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, с 19 ноября десятки раз атаковали военные и коммерческим суда в Красном море, выступая таким образом против операции Израиля в секторе Газа. Они также активно поддерживают боевиков группировки ХАМАС. Самих хуситов поддерживает Иран, снабжая их дронами и ракетами.

В ночь на 12 января в ответ на атаки кораблей в Красном море военные США и Великобритании нанесли удары по примерно 60 военным целям в Йемене. После этого президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили, что продолжат контролировать ситуацию, а хуситы ответили, что не намерены прекращать атаки.

13 января США нанесли еще один удар по 30 позициям хуситов, передает CNN. Телеканал также пишет, что в пятницу хуситы выпустили как минимум одну противокорабельную баллистическую ракету по коммерческому судну.

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