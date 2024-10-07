СМИ: вернувшийся в Россию «торговец смертью» снова занялся продажей оружия

Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам лишения свободы за торговлю оружием, после возвращения в Россию вновь занялся нелегальным оружейным бизнесом. На этот раз его подозревают в продаже российского оружия хуситам в Йемене. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников по безопасности.

Источники издания утверждают, что в августе в Москву прилетели два представителя хуситов — военизированной группировки, которую поддерживает Иран. Они приехали под предлогом покупки пестицидов и автомобилей. Знакомые с делом источники рассказали, что представители йеменского движения даже посетили завод по производству автомобилей Lada.

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На деле же хуситы хотели договориться о покупке российского автоматического оружия на 10 миллионов долларов. По информации WSJ, именно Виктор Бут встретил делегацию хуситов и был посредников в переговорах. При этом остается неизвестной роль Кремля в этих переговорах: WSJ не подтверждает, что переговоры велись по указанию Кремля, однако ясно, что они не могли начаться без его «молчаливого согласия».

Условия договора предусматривают продажу стрелкового оружия. Первые две партии состоят из АК-74 и модернизированной версии АК-47. Поставки автоматов могут начаться уже в октябре, утверждает WSJ. Оружие будут привозить в Йемен под прикрытием: согласно официальной версии, Россия поставляет в порт Ходейда продовольствие, а не автоматы. Ранее Россия уже отправляла в Ходейду зерно.

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Хуситы также обсуждали с российской стороной поставки зенитного оружия и противотанковых ракет «Корнет». Однако Россия не станет поставлять хуситам противокорабельные или зенитные ракеты, пишет WSJ. В Вашингтоне боялись, что Россия согласится на поставки ракет в отместку за поддержку Западом Украины. Это оружие могло бы сильно помешать американским военным защищаться от атак хуситов на международное судоходство. Но пока, как пишет WSJ, нет никаких доказательств, что Россия будет отправлять хуситам ракеты и что Бут вообще участвовал в обсуждении ракетных поставок.

Адвокат Бута Стив Зиссу не стал обсуждать с журналистами, встречался ли его клиент с представителями хуситов. Он отметил, что Бут не занимается «транспортным бизнесом» более 20 лет.

«Но если бы российское правительство уполномочило его содействовать передаче оружия одному из противников Америки, это ничем не отличалось бы от того, как если бы правительство США отправило вооружение и оружие массового поражения одному из противников России, как оно отправило его на Украину», — сказал адвокат Бута.

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Сам Бут прокомментировал статью WSJ в интервью РБК. Он назвал материал «вбросом», который был приурочен ко дню рождения Владимира Путин для поднятия «просевших рейтингов издания». Кроме того, Бут похвалил хуситов за то, что им удалось сбить как минимум 10 разведывательных дронов США.

Виктор Бут, которого называют «торговцем смертью» и «оружейным бароном», был осужден в США на 25 лет лишения свободы за торговлю оружием и поддержку террора. Он был признан виновным в продаже оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которая признана террористической в США. В 2022 году Россия обменяла Бута на трехкратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы в России за вейп с гашишным маслом.