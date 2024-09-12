В США на дебатах против Камалы Харрис бывший президент Дональд Трамп сказал, что в штате Огайо нелегальные мигранты воруют и поедают собак, кошек и других домашних животных местных жителей. Эта реплика Трампа стала самой запоминающейся на дебатах, а модераторам мероприятия пришлось опровергать его слова. Фейковая история всего за несколько дней прошла путь от скриншота поста в фейсбуке до американского праймтайм-эфира . По просьбе «Холода» американист Ян Веселов объясняет, как это стало возможно и почему не должно никого удивить.

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От фейка в фейсбуке до президентских дебатов

10 сентября на телеканале ABC News прошли первые президентские дебаты между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Во время обсуждения проекта иммиграционной реформы, которая провалилась в Конгрессе под влиянием Трампа, бывший президент заявил:

«И посмотрите, что происходит с городами по всем Соединенным Штатам. И во многих городах не хотят говорить — не только Авроре и Спрингфилде. Во многих городах не хотят говорить, потому что им стыдно. В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые приехали. Они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут. И это то, что происходит в нашей стране. И это позор».

После этого модератор дебатов Дэвид Мьюир сказал Трампу, что эта история фейк, а власти Спрингфилда отрицают случаи похищения или поедания домашних животных. В ответ Трамп несколько раз заявил, что слышал по телевизору о жалобах местных жителей, и пообещал во всем разобраться.

Эта история действительно активно обсуждалась последние дни в американских медиа. Начало ей положил пост в одной из закрытых фейсбук-групп жителей города Спрингфилд в штате Огайо. В нем пользователь писал, что у «подруги дочери его соседа» пропала кошка и после долгих поисков та нашла ее труп, висящий у дома мигрантов из Гаити, которые якобы собирались ее съесть.

На публикацию довольно быстро отреагировали власти города. В местной полиции заявили, что не получали никаких сообщений и пропаже или похищении домашних животных, не говоря уже о случаях их убийства с целью поедания. Отрицают там и то, что иммигранты из Гаити занимались другой незаконной деятельностью, вроде самозахвата жилья, разбрасывания мусора перед домами жителей или перекрытия дорог. Историю прокомментировал и мэр Спрингфилда Роб Рю: «Просто поставьте себя на место этих людей и скажите, можете ли вы представить, чтобы о вас так говорили? <...> Мы позволяем этим слухам, этой националистической риторике проникать в наше сообщество и разделять нас».

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Однако, несмотря на заявления властей, скриншот поста быстро разошелся по соцсетям, зачастую в сопровождении фотографии темнокожего мужчины, который идет по улице, держа в руке тушку гуся. Правда, вскоре оказалось, что фото было сделано не в Спрингфилде, а в городе Коламбус, который тоже находится в Огайо. Автор фото подтвердил это в разговоре с журналистами и обвинил республиканцев в распространении фейков ради политической выгоды.

Через несколько дней в сети появилось видео с нательной камеры полицейского, который задерживал женщину, стоящую возле трупа кошки. 27-летнюю Алексис Феррелл обвинили в убийстве и попытке съесть животное. Но инцидент также произошел не в Спрингфилде, а в городе Кантоне, расположенном почти в 300 километрах от него. А сама Феррелл является коренной жительницей Огайо и не имеет никого отношения к Гаити.

Несмотря на это, обвинения в адрес мигрантов с Гаити стали широко расходиться в консервативной блогосфере. Например, их распространяли глава консервативной НКО Turning Point USA Чарли Кирк и уволенный из издания Buzzfeed за плагиат блогер Бенни Джонсон, который недавно стал фигурантом скандала с получением денег от Russia Today. Один из подобных постов о гаитянах, поедающих домашних животных, репостнул миллиардер и владелец соцсети X (твиттер) Илон Маск, который на этих выборах поддерживает Дональда Трампа. «Голосуйте за Камалу, если хотите, чтобы это произошло в вашем районе!» — написал Маск. Его пост набрал более 50 миллионов просмотров.

Вскоре к информационной кампании присоединились и политики-республиканцы, которые решили показать, что только Трамп сможет «спасти» животных от «жестоких» гаитян. Аккаунт находящегося под их контролем юридического комитета Палаты представителей разместил сгенерированное искусственным интеллектом изображение Трампа в окружении котят и уток, а сенатор от Техаса Тед Круз запостил на эту же тему мем, где котята просят голосовать за кандидата-республиканца.

Похожие мемы стали публиковать и другие аккаунты республиканцев.

Trump saving the cats from Haiti pic.twitter.com/irBbdBhYYO — Liftocrat (@liftocracy83) September 10, 2024

Сильнее всего эту историю раскручивал кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, который представляет штат Огайо в Сенате. «Теперь поступают сообщения о том, что домашних животных похищают и съедают люди, которым не следует находиться в этой стране», — писал он.

После того как власти Спрингфилда опровергли эти слухи, Вэнс лишь заявил, что получил много жалоб от местных жителей о похищении домашних животных мигрантами из Гаити и что он не проверял их достоверность. Он также отказался поделиться ими с прессой. В соцсетях же он призвал своих сторонников продолжать распространять фейки: «Не позволяйте плаксам в СМИ разубедить вас, дорогие патриоты. Поддерживайте поток мемов о котах».

Наконец фейк стал использовать и лидер республиканцев Дональд Трамп. Сперва в аккаунте его избирательной кампании появился пост с текстом: «Президент Трамп депортирует мигрантов, которые едят домашних животных. Камала Харрис отправит их в ваш город. Делай свой выбор, Америка». А затем он повторил фейковую историю о поедании кошек и собак мигрантами во время дебатов с Камалой Харрис, чем спровоцировал волну шуток в социальных сетях и серию публикаций с разоблачениями фейка.

Как мигрант, выбираю, какую собаку съесть pic.twitter.com/kkYItum5qV — Денис Чужой (@fe_city_boy) September 12, 2024

Большое Гаити в маленьком Спрингфилде

Ксенофобная риторика республиканцев не случайно сфокусировалась на Спрингфилде. За последние месяцы город стал центром дискуссии о миграционной политике США. Долгие годы Спрингфилд был типичным вымирающим городком «Ржавого пояса» (регион США, в котором в ХХ веке были сосредоточены предприятия тяжелой промышленности, стал жертвой деиндустриализации во второй половине ХХ века). Население Спрингфилда сокращалось, уровень бедности вдвое превышал общенациональный, а жители страдали от алкогольной и опиоидной зависимости.

Местные власти смогли спасти Спрингфилд от вымирания, сумев привлечь инвестиции. В городе появились новые промышленные предприятия — от производства автомобильных деталей до микрочипов. Всего за несколько лет в городе с населением менее 60 тысяч человек было создано более восьми тысяч новых рабочих мест. Но оказалось, что многие местные жители не готовы заполнить эти вакансии.

Тогда на помощь пришли мигранты из Гаити, которые приехали в поисках работы из Флориды и других штатов. Подавляющее большинство из них находится с США легально: в июне 2024 года администрация Джо Байдена продлила временный вид на жительство для 300 тысяч жителей Гаити, бежавших в США после разрушительного землетрясения 2010 года.

Мигранты из Гаити решили проблему дефицита рабочих рук, а многие местные работодатели хвалят их за ответственность, трудолюбие и отсутствие вредных привычек. Они также открыли около десятка собственных предприятий. Но рост миграции оказался слишком резким: всего за четыре года гаитянская диаспора выросла на 12–15 тысяч человек, а население города увеличилось почти на треть.

Спрингфилд столкнулся с целым рядом трудностей. Количество визитов мигрантов в местную общественную клинику за два года выросло в 13 раз, из-за языкового барьера визиты стали дольше, а также выросли расходы на переводчиков. Школам пришлось нанимать учителей, которые могут преподавать английский как неродной язык, чтобы обучать новых учеников, которых стало в четыре раза больше. В городе возник дефицит жилья, цены на которое резко выросли.

В августе 2023 года недовольство мигрантами выплеснулось наружу, когда в результате ДТП погиб один школьник и еще около 20 оказались ранены. Водителем минивэна, столкнувшегося со школьным автобусом, оказался мигрант из Гаити, у которого не было местных водительских прав. Виновника ДТП обвинили в непредумышленном убийстве, его осудили на девять лет тюрьмы.

Эту аварию пытался использовать сенатор Джей Ди Вэнс, который обвинил водителя в том, что он не должен был быть в США, хотя тот имел легальный статус. Тогда родители погибшего школьника сказали, что не хотят, чтобы политики использовали смерть их ребенка для распространения ненависти.

На публичных слушаниях некоторые местные жители винили мигрантов из Гаити в оккупации города, наркотрафике, кражах, ритуалах вуду и распространении болезней. Спустя год, на слушаниях в августе 2024 года, впервые прозвучали и обвинения мигрантов в отлове и поедании уток из местного пруда. На мероприятии присутствовали в том числе и члены неонацистской группировки Blood Tribe, которые до этого устроили митинг в Спрингфилде и маршировали со свастиками на флагах и огнестрельным оружием.

Власти города настаивают, что главной проблемой является недостаток финансовых ресурсов для поддержания инфраструктуры, а рост количества мигрантов из Гаити не привел к увеличению преступности. Согласно статистике 2017 года, легально проживающие в США мигранты из Гаити в 3,5 раза реже попадают в тюрьмы, чем рожденные в стране граждане.

Токсичная риторика

Спрингфилд — это лишь один из примеров того, как вопрос миграции разделяет американцев. Для республиканцев во главе с Трампом нелегальная миграция стала главной темой их избирательной кампании на предстоящих выборах. На то есть причины: за последние три года при переходе через южную границу США были задержаны более 6,3 миллиона человек, из них около 2,4 миллиона остаются в США в ожидании решения своей участи. И хотя в последние месяцы количество нелегальных переходов границы резко снизилось, миграция остается одним из важнейших вопросов накануне выборов. А согласно опросам Gallup за последние четыре года, доля американцев, которые хотят, чтобы мигрантов стало меньше, выросла почти вдвое — с 28% до 55%.

Трамп активно эксплуатирует рост антимигрантских настроений. Еще со времен президентской кампании 2016 года, когда он называл приезжих из Мексики наркоторговцами и насильниками: он сознательно использует агрессивную риторику, которая дегуманизирует мигрантов. В своих выступлениях он говорит, что мигранты «собираются в армию», чтобы захватить США изнутри, и называет их «животными», которые «отравляют кровь» страны. Трамп обвиняет мигрантов в росте преступности, хотя на самом деле они реже совершают преступления, и безосновательно говорит, что они отняли у местных жителей все новые рабочие места.

В случае избрания Трамп обещает самую крупную в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов с участием армии и местных правоохранителей и обещает, что она будет кровавой. По некоторым оценкам, в США проживают около 11 миллионов нелегальных мигрантов и примерно 80% из них находятся в стране уже около 15 лет: многие имеют работу, платят десятки миллиардов долларов в виде налогов, у них есть дети и семьи.

На фоне такой агрессивной риторики и попыток разжечь антимигрантские настроения совсем неудивительно, что республиканцы оказались готовы прибегнуть к откровенным фейкам, основанным на расистских стереотипах, а ложная информация всего за несколько дней перекочевала от неонацистов до кандидата в президенты.