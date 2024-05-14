Человечеству грозит демографический кризис

Люди все меньше хотят рожать детей, хотя правительства разных стран очень стараются увеличить рождаемость. Ученые считают, что это нежелание не зависит от уровня дохода, образования и рабочей занятости потенциальных родителей. Такая тенденция может повлиять на экономический рост и положение мировых сверхдержав, в том числе России, США и Китая. «Холод» рассказывает, каким ученые видят демографическое будущее Земли.

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Демографическая зима

В 1970-х годах в странах с высоким уровнем дохода показатели рождаемости упали ниже уровня воспроизводства населения, а через несколько десятилетий, во время пандемии коронавируса, снизились еще больше. В развивающихся странах рождаемость тоже падает. Например, в прошлом году Индия обогнала Китай по густонаселенности, но показатели рождаемости там все равно оказались недостаточными для воспроизводства населения.

В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости в мире — показатель, определяющий количество детей, которых женщина родит за свою жизнь, — составлял 2,5. Тогда в ООН прогнозировали, что к концу 2020-х он опустится до 2,4. Однако уже к 2021 году коэффициент приблизился к значению 2,2, при котором численность населения мира практически не меняется.

ООН предполагала, что мировое население продолжит расти и достигнет 11,2 миллиарда в 2100 году. В 2022 году ООН скорректировала расчеты и спрогнозировала пик численности населения — 10,4 миллиарда человек — на 2080-е годы. В то же время ученые из Института измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете считают, что этот пик придется на 2061 год — около 9,5 миллиарда человек, — а затем начнется спад.

Экономист Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде считает, что наступает «демографическая зима», которая, как отмечает The Wall Street Journal, помимо замедления экономического роста и сокращения рабочей силы может привести к изменению положения США, Китая и России как сверхдержав.

Фернандес-Виллаверде отмечает, что, согласно реестрам рождаемости разных стран, в 2022 и 2023 году число рожденных детей было на 10–20% ниже, чем ранее прогнозировали в ООН.

Экономист считает, что вскоре впервые в истории уровень рождаемости может оказаться меньше необходимого для прироста населения.

Второй демографический кризис

Снижение рождаемости началось в XVIII веке в индустриальных странах. Продолжительность жизни удлинялась, все больше людей доживали до зрелого возраста и стимул к рождению детей уменьшался. Падение рождаемости в XXI веке некоторые демографы считают началом «второго демографического кризиса», а его причиной — стремление общества к индивидуализму, при котором отсутствие детей в семье — обычное явление.

После финансового кризиса в США считалось, что женщины откладывают рождение детей из-за затянувшейся экономической неопределенности. В 2021 году экономист университета Мэриленда Мелисса Кирни и ее соавторы обнаружили, что экономические факторы — безработица, доступность медицины, стоимость жилья или расходы на содержание детей — не объясняют снижение рождаемости.

«Мы подозреваем, что этот сдвиг отражает широкие общественные изменения, которые трудно измерить или выразить количественно», — заключили ученые.

Исследователи отмечают, что содержание детей не стало дороже, а вот приоритеты у людей изменились: «Если люди предпочитают тратить время на построение карьеры, досуг, общение вне дома, то это, скорее всего, будет противоречить деторождению». Кроме того, сегодня люди хотят проводить больше времени со своими детьми, что тоже влияет на уровень рождаемости.

Бонусы от властей

Власти многих стран принимают специальные меры, чтобы восстановить уровень рождаемости. Например, в Японии еще в 1990-х годах правительство предоставило специальные субсидии для ухода за ребенком и отпуска для родителей. В 2000-х в стране сделали бесплатной медицинскую помощь при родах и ввели пособие, выплачиваемое при рождении ребенка.

В 2024 году премьер-министр Японии Фумио Кисида запустил еще одну программу, нацеленную на увеличение рождаемости. Программа предусматривает ежемесячные пособия на всех детей до 18 лет независимо от дохода родителей, бесплатное обучение детей в колледже для семей с тремя детьми и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Депутат верхней палаты парламента Японии Кунико Иногути настаивает, что даже этих мер недостаточно. Как пишет The Wall Street Journal, она предложила перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы у родителей хватало времени на воспитание детей. По ее словам, чиновникам и управляющим крупных корпораций нужно беспокоиться не о зарплатах, а о том, что «через 20 лет не будет ни клиентов, ни заказчиков, ни желающих поступить на службу» в армию.

В Европе одну из самых масштабных программ по увеличению рождаемости продвигает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Например, в прошлом году он расширил налоговые льготы для матерей — женщины, родившие после 25 и до 30 лет, не будут платить подоходный налог.

Тем не менее ученые Института измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете считают, что политика, направленная на повышение рождаемости, не приводит к ощутимым результатам. По словам исследователей, женщина может забеременеть раньше, чтобы получить бонусы от рождения ребенка, но, скорее всего, не захочет иметь много детей в будущем.

После пандемии коронавируса нехватка рабочей силы стала обычным явлением во всех развитых странах. Как отмечает The Wall Street Journal, в ближайшие годы эта ситуация только ухудшится, поскольку снижение рождаемости приведет к еще большему сокращению количества молодых работников. А это, в свою очередь, увеличит нагрузку на здравоохранение и пенсионные системы.