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Общество

Ведущая телеканала «Спас» сравнила совершивших аборт после изнасилования женщин с преступниками

12:15 03.10.2024

Ведущая православного телеканала «Спас» Мария Чугреева назвала женщин, прервавших беременность, преступницами и сравнила их с насильниками. На это обратил внимание телеканал RTVI.

Ведущая сказала об этом в эфире программы «Прямая линия жизни», которую на сайте «Спаса» называют «первой телевизионной службой спасения от абортов». Героем эфира стала православный психолог благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Людмила Подольская, которая работает с женщинами, пострадавшими от насилия.

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В сюжете говорилось, что Подольская отговаривает своих пациенток от абортов. «Вот девочка приходила, молодая, 22 года, беременная, а родители от нее отказались. Она пришла на консультацию и сказала, что только что отменила запись на аборт, чтобы прийти ко мне. Для меня это была такая ответственность. Я ей посоветовала домик для мамы, ее там приняли, она оставила ребенка и справляется», — рассказала Подольская в эфире «Прямой линии жизни».

Как пишет RTVI, в конце выпуска ведущая Мария Чугреева утверждает, что женщины, которых изнасиловали, «обязательно обретут помощь», если решат оставить ребенка. 

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«Ведь несмотря на то, что он появился не в результате взаимной любви, ребенок в утробе — живой человек. Если будущая мама прерывает беременность, то по сути тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие», — заявила Чугреева.

Женщинам, решившимся на аборт, она посоветовала «прийти за поддержкой в храм или к православному психологу», потому что «наказывать малыша нерождением уж точно не надо».

На сайте «Спаса» говорится, что в прямом эфире «Прямой линии жизни» сотрудники телеканала вместе с юристами, психологами и священниками «помогают женщинам сохранить беременность и стать счастливой». Отмечается, что команда специалистов «спасла сотни жизней младенцев». 

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