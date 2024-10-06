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Мир

Девушка Дурова рассказала о беременности и потере ребенка

3 минуты чтения 06.10.2024

Спутница создателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые публично сообщила о своей беременности и написала в личном телеграм-канале, что потеряла ребенка. Бизнесмен на своей странице рассказал, как узнал о беременности.

24-летняя Вавилова, называющая себя бизнес-коучем, стримером, геймером и криптоинвестором, 6 октября впервые у себя в соцсетях упомянула Дурова как спутника.

5 октября девушка сообщила о хирургической операции, которую ей сделали, не упомянув о причине попадания в больницу. «Я проснулась полная любви, хотела обниматься и посылала сердечки своим друзьям», — написала Вавилова.

На следующий день она выложила большой пост с фотографией Дурова и рассказом о происходившем, начиная с 24 августа. В тот день в парижском аэропорту полиция задержала бизнесмена, а его охранника и Вавилову отпустила.

Девушка написала, что 25 августа у нее не было связи с Дуровым, однако в состоянии стресса она сделала тест на беременность — и тот показал положительный результат. По словам девушки, в сентябре она «сосредоточилась на физическом и психическом здоровье», но 4 октября, на десятой неделе беременности, врач сказал, что сердце эмбриона перестало биться. «Трудно описать эту боль», — написала Вавилова.

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Дуров выложил свой пост о девушке и ее беременности 6 октября — на несколько минут позже Вавиловой, снабдив тегом #lifestories, которого раньше на его канале никогда не было. Бизнесмен написал, что спутница потеряла ребенка на фоне стресса из-за его задержания и «безумного давления» в соцсетях.

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По словам Дурова, он узнал о беременности во время допроса в полиции 27 августа, когда третий день находился за решеткой без связи с внешним миром. Информацию о состоянии девушки сообщил адвокат, написал Дуров. Задержанный вышел под подписку о невыезде из Франции в тот же день.

По словам бизнесмена, он увидел, что пишут о его девушке в соцсетях — «кто-то пустил слух, что она агент Моссада, другие придумали абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные о моем чартерном рейсе) побудили полицию встретить меня в аэропорту». Дуров написал, что «в отличие от» него, его девушка «не привыкла к враждебности, она не создана для войны».

3 октября мать троих детей Дурова Ирина Болгар рассказала The New York Times о подробностях жизни с бизнесменом, пожаловавшись, что тот перестал оплачивать счета. Представитель Дурова заявил NYT, что бизнесмен ежемесячно отправляет каждому из своих детей по десять тысяч долларов.

У Дурова есть еще двое детей от бывшей однокурсницы Дарьи Бондаренко. Сам предприниматель в конце июля заявил, что является биологическим отцом сотни детей, так как неоднократно был донором спермы. 

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