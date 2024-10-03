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Общество

Представитель Дурова раскрыл подробности его личной жизни

18:55 03.10.2024

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар получала по десять тысяч долларов на ребенка, но тратила алименты на «предметы роскоши и другие излишества», заявил представитель бизнесмена газете The New York Times. По словам собеседника журналистов, Дуров и Болгар «никогда не были парой».

Представитель бизнесмена заверил, что у Дурова «много детей», но миллиардер поддерживает каждого из них одинаковой суммой: по десять тысяч долларов на ребенка в месяц. По словам собеседника NYT, бизнесмен «надеется, что швейцарская система правосудия разрешит спор, чтобы средства, незаконно присвоенные Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей».

Болгар в разговоре с NYT отвергла обвинения в нецелевом использовании полученных от Дурова денег и рассказала о роскошном образе жизни, который почти десять лет вела семья, пока якобы жила вместе. По словам Болгар, однажды летом они потратили около миллиона долларов на Сардинии, арендовав большое поместье. В Дубае Дуров, Болгар и дети останавливались в пентхаусе на берегу моря с собственным лифтом, частные самолеты возили семью в Париж, Италию и Монако. Болгар заявила NYT, что со временем Дуров превратился из вызывающего восхищение принципиального предпринимателя в высокомерного, контролирующего и жестокого человека.

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Представитель Дурова заявил журналистам, что бизнесмен «последовательно критиковал экстравагантный образ жизни сверхбогатых, выступал за создание, а не за потребление», и потому вел себя аскетично.

Болгар сообщила NYT, что Дуров заблокировал доступ ко всем банковским картам, которыми она пользовалась, прекратил оплачивать детям образование и медицинские расходы, а также отказался подписать согласие на обновление детям европейских иммиграционных документов.

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Вскоре после задержания Дурова во Франции в августе стало известно, что Болгар подала в Швейцарии иск, обвинив бизнесмена в неуплате алиментов и физическом насилии по отношению к совместному сыну Давиду. Иск был подан весной 2023 года, через несколько месяцев после того как Дуров, по словам Болгар, перестал платить алименты в размере 150 тысяч евро ежемесячно.

В сентябре Болгар заявила о своих правах на часть компании Telegram, назвав ее совместно нажитым имуществом. 

О том, что у Дурова есть трое детей от Болгар, стало известно в июле, когда женщина отнесла в редакцию журнала Forbes документы, подтверждающие отцовство основателя Telegram. Из этих документов следует, что у Дурова и Болгар в 2013 году родилась дочь Лея, в 2016 году — сын Даниэль, а в 2017 — Давид. Также у Дурова есть еще двое детей — Алина и Михаил, 2009 и 2010 годов рождения соответственно. Их матерью, как утверждается, является бывшая однокурсница Дурова Дарья Бондаренко. Кроме того, сам предприниматель в конце июля заявил, что является биологическим отцом сотни детей, так как он неоднократно был донором спермы. 

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