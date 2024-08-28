Павла Дурова оставили под судебным надзором

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили и взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Дуров должен будет внести залог в размере 5 миллионов евро. Также он будет обязан посещать полицию два раза в неделю.

В заявлении прокуратуры также говорится, что Дурову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч евро.

Французские власти также объявили в розыск брата Дурова Николая как сооснователя мессенджера, пишет Politico. Издание утверждает, что это произошло 25 марта 2024 года. Николая Дурова подозревают в соучастии в хранении или распространении детской порнографии.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении Павла Дурова было начато в июле. Прокуратура Франции заявила, что его задержали в рамках дела, которое было возбуждено против «неназванного лица» по 12 статьям, в частности, об отказе от сотрудничества с властями, соучастии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в незаконном обороте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.

France Info со ссылкой на собственные источники сообщило, что расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

Основателя мессенджера Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Вместе с ним на борту Embraer Legacy кроме членов экипажа, предположительно, были бизнес-коуч Юлия Вавилова и охранник Дурова. На следующий день суд продлил срок содержания Дурова под стражей, сообщило агентство AFP.

Ранее несколько российских изданий со ссылкой на французский телеканал TF1 сообщили, что Дурову якобы грозит 20 лет заключения. Однако, как убедилось «Агентство», TF1 и другие крупные медиа Франции не публиковали эту информацию. Кроме того, «Агентство» отмечает, что государственные СМИ использовали задержание Дурова для того, чтобы «обвинить Запад в двойных стандартах», а на «Первом канале» и вовсе намекнули, что за задержанием стоят американские спецслужбы.

В Кремле не стали комментировать задержание Дурова. «Давайте дождемся, когда обвинения будут озвучены. Если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также добавил, что Путин не встречался с Дуровым в Баку.

Россия потребовала обеспечить доступ дипломатов к Дурову, однако в Париже считают его французское гражданство основным. Паспорт Франции он получил в 2021 году благодаря специальной процедуре, предоставляющей гражданство «личностям, которые способствуют интересам Франции».

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