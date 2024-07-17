СМИ: Иран планировал покушение на Трампа

Власти США получили сведения от анонимного источника о том, что Иран планировал покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

По данным издания, из-за этого Секретная служба в последние недели усилила меры безопасности вокруг бывшего президента. При этом, как уточняет CNN, нет никаких доказательств того, что Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Трампа во время его выступления в Пенсильвании 13 июня, был «причастен к заговору». Эту информацию подтвердила представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Неназванные источники CNN утверждают, что Секретная служба и избирательный штаб Трампа были осведомлены об угрозе еще до субботнего митинга.

Штаб Трампа отказался комментировать, было ли ему известно об угрозе со стороны Ирана. «Мы не комментируем детали безопасности президента Трампа. Все вопросы следует направлять в Секретную службу США», — говорится в заявлении штаба.

При этом представители Ирана в ООН опровергли обвинения в планирующемся покушении. Там эту информацию назвали «необоснованной и злонамеренной». Кроме того, представители Ирана добавили, что считают Трампа преступником из-за убийства Касема Сулеймани, но предпочитают законные способы привлечения его к ответственности.

В свою очередь, как сообщает «Агентство», пророссийские боты в соцсети Х нашли «украинский след» в стрельбе в Трампа и сравнили покушение на него с убийством Дарьи Дугиной и покушением на Захара Прилепина. В частности, как пишет издание, боты призвали «задуматься о причастности Украины, тем более после слов [главы ГУР Кирилла] Буданова о покушении на Путина». Ранее в России покушение на Трампа связали с «политической атмосферой» в США.

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