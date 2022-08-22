В ФСБ заявили, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы

В спецслужбе утверждают, что убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье было совершено украинскими спецслужбами. В совершении преступления подозревают гражданку Украины Наталью Вовк, скрывавшаяся после убийства в Эстонии.

Наталья Вовк родилась в 1979 году Мариуполе. Она приехала Москву вместе с 7-летней дочерью Софией Шабан в середине июля. Вовк арендовала квартиру в том же доме, что и Дугина и следила за целью на автомобиле Mini Cooper, на котором стояли номера ДНР, Казахстана и Украины.

С момента гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина прошло менее двух суток. Она находилась за рулем машины, которая взорвалась во время движения.

Источник: РБК