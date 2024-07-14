В России покушение на Трампа связали с политической атмосферой в США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа вызвано созданной нынешними властями США атмосферой. Об этом сообщает РБК.

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа — она, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — утверждает Песков.

Песков также заявил, что покушение на Трампа не было неожиданным. По его словам, угроза жизни Трампа была очевидной после «многочисленных попыток устранить и скомпрометировать» политика.

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Кроме того, Песков сообщил, что Путин не собирается звонить Трампу в связи с покушением, и заявил, что Россия не намерена вмешиваться в выборы в США.

В свою очередь спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выдвинул три версии причин покушения на Трампа. По его словам, ими могут быть «кризис американской политической системы», «серьезный раскол внутри общества» или «концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств».

Под последним Володин подразумевает позицию Трампа относительно войны в Украине. Чиновник утверждает, что кандидат в президенты США является «одним из немногих западных политиков», которые высказываются за прекращение помощи украинской армии.

«Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Что подтверждают и социологические опросы – 37% считают, что в случае переизбрания Байдена президентом вероятна гражданская война», — заключил Володин. По его словам, Вашингтону и Брюсселю необходимо изменить свою внутреннюю и внешнюю политику, иначе «Запад ждут большие проблемы».

20-летний Томас Мэтью Крукс, который мог быть фанатом ютуб канала об оружии, выстрелил в Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Присутствовавший на митинге мужчина рассказал, что пытался обратить внимание полиции на стрелка, но ему это не удалось. После стрельбы Илон Маск написал на своей странице в соцсети Х, что на него также пытались совершить два покушения в течение последних восьми месяцев.

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