Участник митинга заметил стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Свидетель покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, представившийся Грегом, рассказал Би-би-си, что за несколько минут до выстрелов заметил мужчину с оружием, который полз по крыше здания недалеко от места происшествия.

Мужчина отметил, что обратился к полицейским, находившимся рядом с ним, но те не отреагировали на его слова.

«Мы заметили парня, ползущего по крыше здания рядом с нами, и начали указывать на него полиции. Он был от нас в 15 метрах. И вот мы там стояли и показывали на этого парня, который лезет на крышу. Мы говорили: “Эй, ребята, там человек с ружьем на крыше”. А полиция в ответ: “Э-э-э”, как будто не понимают, что происходит. А мы: “Эй, ну здесь же, на крыше. Вот отсюда его видно. Мы его видим! Он ползет”. И дальше я думаю: а почему Трамп все еще говорит, почему его не увели со сцены? Я стою и показываю на него пальцем две или три минуты. Сотрудники секретной службы смотрят на нас сверху с сарая, и я показываю на эту крышу», — рассказал участник митинга.

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Как ранее сообщило Федеральное бюро расследований США, совершившего покушение на Трампа зовут Томас Мэтью Крукс. Ему было 20 лет, он был застрелен на месте происшествия. Би-би-си уточняет, что Крукс был родом из Бетел-Парка, который находится в 70 километрах от места, где выступал Трамп.

CNN сообщает, что стрелок был зарегистрирован для голосования как республиканец, но сделал небольшое пожертвование в пользу группы, связанной с демократами, в 2021 году.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его выступления в штате Пенсильвания. CNN со ссылкой на местных властей пишет, что в результате стрельбы погиб один участник, двое других получили тяжелые ранения.

Associated Press отмечает, что покушение на Трампа стало первым нападением с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли стрелял в Вашингтоне в недавно вступившего в должность президента Рональда Рейгана.

В мае этого года также было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. После стрельбы в Трампа он заявил, что сценарий нападения на кандидата в президенты США выполнен «под копирку» покушения на Фицо.

Мировые лидеры осудили атаку на Дональда Трампа. В их числе — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие.

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