ГУР: Киев предпринимал попытки покушения на Путина

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в своем интервью изданию New Voice заявил, что украинские спецслужбы неоднократно пытались организовать покушения на Владимира Путина.

«Они (покушения на Путина — Прим. «Холода») были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сказал в интервью Буданов. Сколько именно было попыток, когда они произошли и кто был исполнителем, Буданов не уточнил.

Говоря о Путине, Буданов также отметил, что он находится у власти более 20 лет. «Сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности», — добавил глава разведки.

Смерть Путина Буданов сравнил со смертью Сталина, о которой, по его словам, ему рассказывала бабушка. «Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше <...> [Для россиян] это будет очень похожее чувство», — утверждает Буданов.

Слова Буданова прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заявил Песков.

В конце мая 2022 года Буданов дал интервью «Украинской правде», в котором рассказал об одной из попыток покушения на Путина. «На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было», — сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что из-за того, что попытка был неудачной, она не получила огласки в СМИ.

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