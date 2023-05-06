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В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

12:34 • 06.05.2023

В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщил телеграм-канал 112. 

По их данным, Прилепину оказывают первую помощь. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы пишет, что он получил ранения, но какие именно не уточняется. 

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах, пишут, что погиб водитель Прилепина. А по данным РБК, сам Прилепин тяжело ранен. Однако официальной информации о состоянии Прилепина нет

Источники: 112, ТАСС, РИА «Новости», РБК

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