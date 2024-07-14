Стрелявший в Трампа мог быть фанатом ютуб-канала об оружии

Стрелок Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог быть фанатом ютуб-канала об оружии Demolition Ranch. На это обратило внимание «Агентство».

Издание ссылается на фото, опубликованное таблоидом New York Post. На нем, как пишет «Агентство», можно увидеть американский флаг на рукаве футболки, в которую был одет Крукс.

Издание утверждает, что эта футболка может быть мерчем ютуб-канала Demolition Ranch, который публикует ролики об оружии. У канала 11,6 миллионов подписчиков. Автор канала на странице в фейсбуке опубликовал фотографию уже убитого Крукса с подписью «Какого черта?».

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О том, что стрелок мог быть фанатом Demolition Ranch, пишут в том числе подписчики канала в комментариях к посту. «Вполне логично, что он фанат... научился всему, что знает о меткости, из ваших видео, включая тот момент, когда вы не пристреливаете винтовку», — написал один из них.

Другие подписчики выразили поддержку автору канала: «Рад, что у вас была такая же реакция, как и у всех нас, особенно (предположительно) на футболку с вашим логотипом. Очевидно, что вы не причастны к этому, но будьте начеку, поскольку цензоры ищут любой повод, чтобы убрать ваши каналы. Мы поддерживаем вас! Удачи!»

Журналисты телеканал NBC News также пришли к выводу о том, что на Круксе была футболка ютуб-канала Demolition Ranch. «На истекающем кровью человеке надета серая футболка с американским флагом на рукаве, надпись на котором частично скрыта. Внешний вид и надпись на футболке совпадают с видом футболки, которая до сих пор продается на сайте ютуб-канала», — пишет телеканал.

NBC News отмечает, что Demolition Ranch является частью большой сети ютуб-каналов, посвященных демонстрации и испытанию оружия.

CNN удалось связаться с отцом Крукса, однако тот заявил, что пытается выяснить, «что, черт возьми, происходит» и «подождет, пока не поговорит с правоохранительными органами», прежде чем давать журналистам комментарии о своем сыне.

Покушение на Дональда Трампа совершили во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Один из присутствовавших на митинге рассказал, что безуспешно пытался обратить внимание полиции на стрелка. После покушения Илон Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.

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