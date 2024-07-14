«Новая эпоха политического насилия»

На бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. По данным ФБР, нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он выстрелил в Трампа и ранил его в ухо. Стрелок убил одного из присутствующих на митинге, еще двое посетителей встречи получили ранения. Самого Крукса застрелили сотрудники Секретной службы, которые должны были обеспечивать безопасность на мероприятии. «Холод» изучил материалы американских и европейских СМИ, отреагировавших на покушение.

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The Wall Street Journal

Американское издание назвало покушение на Трампа «темным днем ​​американской политики». Издание пишет, что нападение «еще сильнее изменит контуры и без того жаркой и драматичной президентской гонки».

The Wall Street Journal отмечает, что стрельба произошла перед Национальным съездом Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, который должен начаться в понедельник и на котором Трамп должен принять решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии в третий раз подряд.

Издание приводит слова конгрессмена-республиканца Дэна Мейзера: «Это был хаос. Это было довольно жестоко. Люди начали паниковать, они плакали, они беспокоились о президенте, они беспокоились о своих детях». На момент начала стрельбы Трамп говорил около 6 минут и 20 секунд. «Позор, что мы сейчас находимся в такой ситуации», — добавил конгрессмен.

«Я видел, как Трамп упал, но потом я увидел, как он встал и поднял руку, показывая, что с ним все в порядке», — рассказал изданию 50-летний Марк МакЭвой из Западной Вирджинии. Он отметил, что слышал от 8 до 10 выстрелов.

Техасский комиссар по сельскому хозяйству Сид Миллер сначала принял выстрелы за взрыв воздушных шаров или петарды, а затем увидел, что в Трампа попала пуля. «Он рухнул как камень, и, вероятно, его этому учили», — сказал Миллер. Комиссар сказал, что он стоял и пытался найти стрелка, но так его и не увидел. Однако он заметил в толпе жертву нападения.

«Надеюсь, это будет единственное покушение, свидетелем которого мне доведется стать. Я не знаю, какими будут последствия, я просто рад, что с ним все в порядке. Молитесь за страну», — добавил Миллер.

Изображение окровавленного Трампа с поднятым кулаком и стоящего под гигантским американским флагом мгновенно стало символом его сторонников. «Вот боец, который нужен Америке!» — написал его сын Эрик в соцсети X.

Associated Press

Агентство обратило внимание, что покушение на Трампа стало первым нападением на такого высокопоставленного политика с тех пор, как Джон Хинкли стрелял в Рональда Рейгана через два месяца после его вступления в должность президента.

«Нападение, совершенное стрелком, который, по словам представителей правоохранительных органов, был затем убит Секретной службой, стало первой попыткой убийства президента или кандидата в президенты с тех пор, как в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана», — пишет АР.

Агентство также совершило экскурс в историю и вспомнило о других покушениях на американских президентов — например, убийство кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди в Калифорнии в 1968 году, а затем нападение на кандидата в президенты США Джорджа Уоллеса в 1972 году (он баллотировался как независимый кандидат с предвыборной платформой, которую иногда сравнивали с платформой Трампа).

Это привело к усилению защиты кандидатов, но угрозы не прекращались, в частности, в отношении Джесси Джексона в 1988 году и Барака Обамы в 2008 году.

Отдельно агентство собрало высказывания мировых лидеров, которые осудили покушения на Трампа. К примеру, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал его «неоправданным нападением» на общие демократические ценности Соединенных Штатов и Австралии. Президентский дворец Сальвадора заявил, что президент Найиб Букеле осудил нападение на Трампа. «В демократии нет места насилию», — написала администрация президента в соцсети X. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала, что она потрясена стрельбой и что ее мысли сейчас с жертвами нападения. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал покушение «драмой для демократий».

Полицейские снайперы открывают ответный огонь после выстрелов во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, США, 13 июля 2024 года. Фото: Gene J. Puskar / AP Photo / Scanpix

NBC News

Новостной телевизионный канал США выпустил материал под заголовком «Фундаментальный провал безопасности: как вооруженный мужчина открыл огонь на митинге Трампа?». В нем телеканал собрал мнения экспертов по безопасности о случившемся.

Стив Ноттингем работал в охране мировых лидеров, в том числе президентов, и сейчас обучает офицеров реагированию в критические моменты. Он указал на вероятные сбои в предварительной разведке и мониторинге мест, откуда мог стрелять боевик.

«Они [охрана] не успели, потому что должны были заблаговременно проследить за этими местами», — сказал Ноттингем.

Джим Кавано, отставной специальный агент Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, который входил в состав Секретной службы, сказал, что он был удивлен тем, что стрелок смог занять возвышенную позицию в пределах досягаемости винтовочного выстрела от места проведения митинга.

«Мне, служившему в Секретной службе, удивительно, что кто-то находился на возвышенности, о которой они [охрана] не знали», — добавил Кавано.

Подполковник полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс выступил в защиту Секретной службы. «Невероятно сложно обеспечить безопасность места, открытого для публики, и защитить его от любой возможной угрозы со стороны очень решительного злоумышленника», — заявил Бивенс.

Financial Times

Аналитик издания Питер Шпигель задался вопросом, вступает ли Америка «в новую эпоху политического насилия».

«Настроение по обе стороны политического коридора не располагает к холодным головам или спокойным нервам. И демократы, и республиканцы использовали страх для мотивирования своих избирателей в ходе кампании 2024 года, и оба предупреждали, что победа в ноябре их соперника будет означать конец Америки, какой мы ее знаем. Это не та атмосфера, которая способствует избирательной нормальности», — пишет Шпигель.

Аналитик, как и АР, уходит в исторический экскурс по политическим убийствам и покушениям на убийства. «Субботнее покушение на Дональда Трампа станет шоком для американской политической системы», — делает вывод аналитик.

«Однако многое, что произошло в США с момента появления Трампа на политической сцене, было настолько беспрецедентным, что даже уроки американской истории уже не могут служить надежным руководством к действию. Будем надеяться, что голоса американской сдержанности, которые были подавлены радикалами с обеих сторон политического спектра, используют это как момент, чтобы вернуться на арену. От этого может зависеть будущее страны», — пишет Шпигель.

The New York Times

Издание опубликовало несколько материалов, в одном из которых появилась фотография, сделанная Дагом Миллсом. На ней фотограф запечатлел пулю, ранившую Трампа.

Doug Mills, a New York Times photographer, appeared to capture an image of a bullet streaking past Donald Trump’s head, a former FBI agent said. He took the photo while documenting the rally that turned into an attempt on a former president’s life. https://t.co/nhtORaXDZj pic.twitter.com/32UI1GDcoO — The New York Times (@nytimes) July 14, 2024

«Большинство аппаратов, используемых для съемки пуль в полете, используют сверхбыстрые специализированные камеры, которые обычно не используются для обычной фотосъемки, поэтому поймать пулю на боковой траектории, как на этой фотографии, было бы одним шансом на миллион, и это практически невозможно сделать, даже если бы кто-то знал, что пуля летит», — рассказал Майкл Харриган, отставной спецагент ФБР, проработавший в бюро 22 года.

Bloomberg

В своем материале Bloomberg связал рост стоимости биткоина на 2,7% — выше 60 тысяч долларов — с покушением на Трампа. Издание отмечает, что бывший президент позиционировал себя как сторонник криптовалюты. Издание пишет, что рынки, скорее всего, отреагируют на случившееся повышенной волатильностью.

В другой статье Bloomberg пишет, что стрельба повысит шансы Трампа на победу в выборах, и это, в свою очередь, переключит внимание на ценные бумаги (например, акции нефтяников), наиболее подверженные его политике, и в конечном итоге может негативно сказаться на казначейских облигациях.

«Я действительно думаю, что рынок облигаций должен в какой-то момент осознать, что у президента Трампа больше шансов занять Белый дом, чем у любого из его соперников. И я продолжаю верить, что по мере того, как растут его шансы, должна расти и вероятность бунта на рынке облигаций», — говорит Марко Папич, главный стратег BCA Research Inc. из Калифорнии.

Би-би-си

Аналитики Би-би-си указали: некоторые политики-республиканцы увязали между собой покушение на Трампа и предвыборную кампанию Байдена. Они, по данным Би-би-си, возложили вину за нападение на демократов, которые использовали риторику об угрозе, которую, по их словам, бывший президент представляет для американской демократии.

«Главная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой», — написал в социальных сетях сенатор от Огайо Дж. Д. Вэнс, который, как сообщается, входит в шорт-лист кандидатов на пост вице-президента Трампа. «Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа».

Би-би-си отмечает, что трудно предсказать, какое влияние субботние события окажут на Америку и ее политический дискурс. Издание подчеркивает, что от обеих партий уже прозвучали призывы к охлаждению риторики и национальному единству.

El País

Испанское издание, помимо новостных сводок, опубликовало материал под названием «От Кеннеди до Рейгана и теперь Трампа: история политического насилия в США».

«Этот инцидент воскресил самых страшных призраков в стране, в которой четыре президента были убиты во время пребывания у власти (еще четверо умерли по естественным причинам). Джо Байден, соперник Трампа на предстоящих выборах, заявил через несколько часов после получения новостей: “В этой стране нет места подобному насилию. Это отвратительно”», — говорится в материале.

Дональд Трамп жестикулирует, садясь в автомобиль под прикрытием агентов Секретной службы США после того, как ему выстрелили в правое ухо во время предвыборного митинга в Пенсильвании, США, 13 июля 2024 года. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Le Figaro

Специалист по американской истории и политике Лорик Хеннетон дал интервью Le Figaro, которое вышло под заголовком «Трамп будет максимально использовать контраст имиджа с Джо Байденом». Во время разговора Хеннетон заявил, что «Дональд Трамп занял боевую позицию сразу после выстрелов. Он встал, показал, что выжил, и снова идет в бой... как обычно: с ним “все как обычно”» .

Хеннетон утверждает, что Трамп «находится в проекции силы, триумфальной мужественности… В этой истории он — герой, который получил пулю и встал, чтобы спасти Америку».

Специалист по американской политике считает, что бывший президент-республиканец на следующий день после покушения набирает очко над своим соперником, чьи позиции ослаблены из-за слухов о состоянии здоровья.

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Neue Zürcher Zeitung

Немецкая газета в заголовке своей статьи уже назвала Трампа президентом США. «Если дряхлость Байдена ощущается всеми наблюдателями ежедневно, то мощный Трамп не может быть покорен даже пулей. После этих выходных еще труднее представить, как Байден сможет противостоять этому человеку в будущей избирательной кампании», — пишет NZZ о предстоящем предвыборном периоде.

Обвинения республиканцев в адрес демократов в подготовке покушения издание называет необоснованными. «Никто в предвыборном штабе Байдена не призывает к насилию и убийствам», — утверждает NZZ.

Риторическое разоружение срочно необходимо обеим сторонам, отмечает NZZ. Но, по данным издания, есть, прежде всего, стратегические причины, по которым это вряд ли произойдет. Трамп всегда строил свой имидж и свою кампанию на утверждении, что он должен защитить своих сторонников и страну от всепоглощающих темных сил.

С другой стороны, Байден также полностью сосредоточил свою предвыборную кампанию на утверждении, что он должен защитить страну от возвращения Трампа, который уничтожит верховенство закона и демократии и превратит США в диктатуру. Опасения в этом направлении небезосновательны, поскольку сам Трамп заявил, что будет диктатором как минимум на один день после своего переизбрания.