Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века

Известный кинорежиссер Квентин Тарантино пришел в подкаст американского писателя Брета Истона Эллиса и составил свой список лучших фильмов XXI века. В опубликованном эпизоде режиссер назвал картины, которые заняли с 11 по 20 места. Топ-10 фильмов он должен озвучить в следующий раз.

На 11 месте расположился фильм «Королевская битва» японского режиссера Киндзи Фукасаку. Тарантино рассказал, что он является большим поклонником одноименного романа Косюна Таками и не понимает, почему тот не подал в суд на создательницу «Голодных игр» Сьюзен Коллинз.

«Она же просто скопировала книгу. Конечно, тупые книжные критики не пошли смотреть японский фильм под названием “Королевская битва”. Поэтому они назвали “Голодные игры” самой оригинальной вещью из всех, что они читали. А когда кинокритики добрались до ленты, то тотчас же воскликнули: “Черт, да это ведь то же самое!”» — рассказал Тарантино.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа Мир 5 минут чтения

Дальше режиссер назвал фильм ужасов «Очень плохие парни» Ахарона Кешалеса и Навота Папушадо, отметив его «фантастический сценарий» и сюжетную линию, похожую, по мнению Тарантино, на «Пленниц» Дени Вильнева. На 13 месте находится комедийный фильм «Чудаки» Джеффа Тремейна. Тарантино заявил, что над ним он смеялся «больше всего за последние 20 лет».

«Когда я снимал “Убить Билла”, мне показалось, что этот фильм чертовски смешной, и я просто обязан был показать его съемочной группе. Мы нашли копию, посмотрели фильм и просто умерли», — добавил режиссер.

Также Тарантино выделил «Школу рока» Ричарда Линклейтера, «Страсти Христовы» Мела Гибсона, «Изгнанных дьяволом» Роба зомби, «Шоколад» тайского режиссера Прачья Пинкаю, «Человека, который изменил все» Беннетта Миллера, «Лихорадку» Элая Рота и «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга.