Китай «выбивает» из России невиданную скидку на газ

Война с Украиной оставила Россию без главного рынка сбыта газа — европейского. Сотни миллиардов кубометров топлива не могут найти покупателя, из-за чего госкомпания «Газпром» зафиксировала рекордный за 25 лет убыток. Российские власти не видели проблемы в потере Европы и надеялись, что отрасль сможет перестроиться на Китай, однако восточный партнер проявил лишь сдержанный интерес. Более того, теперь Китай «выбивает» унизительные для России условия и требует продавать газ в четыре раза дешевле рыночных цен. «Газпрому» нечем крыть: Китай — единственный крупный игрок, который мог бы помочь компании. Дружба с доминированием — в материале «Холода».

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После потери европейского рынка проекты газопроводов «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2» стали для «Газпрома» главной надеждой. Российские власти полагали, что спрос растущей китайской экономики сможет покрыть хотя бы большую часть объемов, которые раньше поставлялись в Европу. Также ставка делалась на Турцию, с которой рассчитывали создать газовый хаб, но пока стороны не могут договориться, кто будет управлять проектом. В итоге спустя два года войны с Украиной замены Европе найти так и не удалось.

Изначальный проект «Силы Сибири-2» предполагал начало строительства уже в 2024 году, однако этого не произошло: условия Китая слишком суровы и невыгодны России, из-за чего Владимиру Путину пришлось лететь в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита стороны обсудили три вопроса: отказ Китая от участия в мирном саммите по Украине, расширение работы китайских банков на территории России и перспективы «Силы Сибири-2». Реальный успех был достигнут лишь в одном из трех пунктов — Китай действительно отказался от участия в мирном саммите по Украине.

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В банковском вопросе Си Цзиньпин пообещал Владимиру Путину нарастить сотрудничество, однако уровень партнерства все еще далек от того, что ждут от Китая в Кремле. Россия хочет использовать китайские банки для оплаты за поставки компонентов, необходимых оборонной промышленности, но те пока не желают подставляться и попадать под западные санкции за связи с Россией.

Прогресса по «Силе Сибири-2» достигнуть не удалось вовсе. Китай выставил России заградительное условие — цена на поставки газа по «Силе Сибири-2» должна быть на уровне внутренних российских цен. На внутреннем российском рынке существуют два типа цен: оптовые и розничные, размер которых дополнительно зависит от региона. Тем не менее весь диапазон внутренних цен примерно находится в пределах от 35 до 165 долларов за тысячу кубометров. В среднем это в 4,2 раза дешевле, чем российская цена для Турции и некоторых европейские страны (Венгрия, Словакия и др.). Более того, Китай не хочет брать на себя жестких обязательств по отбору газа — только гибкие и выгодные для себя условия. Речь идет о минимальных закупках, которые отражены в контракте, а также условия «бери или плати». Москва считает такие требования необоснованными.

В настоящий момент Китай и так получает российский газ по «Силе Сибири» со скидкой около 30%. В этом году экспортная цена газа в Китай составила 257 долларов за тысячу кубометров по сравнению с ценой в 320,3 долларов для Европы и Турции. Доля России на рынке Китая — всего 5%, поэтому местные власти могут безболезненно для себя давить на Россию, выбивая себе дисконт и премиальные условия. Более того, китайская экономика не растет столь бурными темпами, чтобы резко увеличивать экспорт газа. По оценкам экспертов, ощутимый спрос на газ в Китае начнется только к 2030 году.

Основные поставщики газа в Китай — Австралия, Катар и США со своим сжиженным природным газом (СПГ), а также Туркменистан, чьи объемы поставок в 2022 году превышали российские более чем в два раза: 35 миллиардов кубов против 16 миллиардов — то есть 10,3 миллиарда долларов против 4 миллиардов соответственно.

Незаменимая Европа

Первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай начались с запуском «Силы Сибири» в 2019 году. Потенциальная мощность проекта — 38 миллиардов кубометров топлива в год, однако на полную мощность проект не выведен до сих пор. По итогам 2023 года «Газпром» поставил 22 миллиарда кубометров газа по этому маршруту, а в 2024-м планирует экспортировать 30 миллиардов.

Владимир Путин с министром энергетики Александром Новаком (слева) и Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Козаком в ходе церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», 2 декабря 2019 года. Фото: Kremlin

Проект «Силы Сибири-2» предполагает максимальную мощность трубопровода на уровне 50 миллиардов кубометров в год. Таким образом, в случае полного заполнения обоих трубопроводов, максимально возможные поставки российского газа в Китай могли бы достигнуть 88 миллиардов кубов в год, но даже этого недостаточно, чтобы перекрыть потери от рынка ЕС, который потреблял около 140 миллиардов кубометров российского газа в год.

«Потеря доходов из Европы — это неразрешимая проблема без возвращения в Европу», — считает Крейг Кеннеди, ученый из Гарварда и бывший заместитель председателя Bank of America Merrill Lynch.

Сделка с Китаем могла бы поправить финансовое положение «Газпрома», который зафиксировал рекордный убыток за последние 25 лет. По итогам 2023 года чистый убыток компании составил 629 миллиардов рублей (почти семь миллиардов долларов), а выручка упала на 27% в сравнении с 2022 годом. Ближайшие перспективы компании тоже под вопросом. Издание Financial Times ссылается на закрытый аналитический отчет крупного российского банка, который в принципе исключил «Силу Сибири-2» из своего базового прогноза для «Газпрома». Это снижает ожидаемую прибыль «Газпрома» к 2029 году почти на 15%.

В качестве косвенного свидетельства ожидаемого провала переговоров по «Силе Сибири-2» может быть отсутствие главы «Газпрома» Алексея Миллера во время визита Владимира Путина в Китай. Во время президентского визита Миллер находился в Иране, где вел переговоры о создании еще одного газового хаба. Однако новые проекты с «дружественными странами» находятся в зачаточном состоянии, отчего России, скорее всего, придется соглашаться на условия Китая.

«Этому [российскому] газу больше некуда деваться», — считает Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

По итогам 2023 года совокупный импорт газа в Китай был меньше 170 миллиардов кубометров. К 2030 году этот показатель может увеличиться до 250 миллиардов. Тем не менее даже такие запросы могут быть покрыты за счет существующих контрактов на поставку трубопроводного и сжиженного природного газа. Вдобавок Китай активно наращивает собственную добычу, которая начала бурно расти после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году. По итогам 2023 года Китай добыл 230 миллиардов кубометров газа, а весь «Газпром» — 355 миллиардов.

Туркменистан теснит Россию

Проектирование «Силы Сибири-2» началось в 2020 году, часть газопровода должна будет проходить через Монголию. Строительство этого участка планировали начать в 2024 году, но этого не произошло. Китаю выгодно затягивать процесс переговоров, потому что так он получит более выгодные условия. Так уже было во время реализации первой «Силы Сибири».

«Поскольку агрессия России против Украины превратилась в затяжную войну, Пекин считает, что его переговорная позиция по отношению к Москве может только укрепиться», — считает Алиция Бачульская, эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям (ECFR).

Единственный существенный аргумент в пользу «Силы Сибири-2» — трубопровод может понадобиться Китаю для обеспечения безопасности энергопоставок при обострении ситуации вокруг Тайваня или Южно-Китайского моря. В таком случае морские маршруты, по которым в Китай приходит СПГ, могут быть перекрыты. Но даже здесь китайские власти делают ставку на Центральную Азию и Туркменистан, в частности.

«Чтобы инвестиции в «Силу Сибири-2» окупились, Китаю действительно нужны очень дешевые цены и гибкие обязательства», — объясняет директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Аналитик Нил Беверидж из компании Bernstein Research считает, что сделка по «Силе Сибири-2» вряд ли может быть достигнута, пока идет война в Украине. «Китай должен сохранять баланс между энергобезопасностью и своими торговыми отношениями с Европой», — пишет он. После вторжения в Украину китайские покупатели старались избегать сделок по поставкам российского угля, СПГ и сырой нефти. Причиной стали не только вероятные санкции, но и проблемы с оплатой и логистикой.