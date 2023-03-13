«С применением методов социальной инженерии». «Сбер» предупредил о новом виде мошенничества — злоумышленники пугают клиентов банка делами о госизмене за донаты ВСУ 

Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества. Как пояснили в пресс-службе кредитной организации, мошенники звонят клиентам банка под видом сотрудников полиции или ФСБ и сообщают, что кто-то из сотрудников похитил данные их карты переводит деньги ВСУ. При этом злоумышленники грозят своим жертвам делами о госизмене.

«Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ. Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии», — рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

В пресс-службе «Сбера» также отметили, что обманутые клиенты банка не только переводят мошенникам собственные средства, но берут кредиты, чтобы таким образом помочь «вычислить сотрудника банка», который причастен к выдуманной краже персональных данных.

В середине февраля 2023 года в «Сбере» сообщили, что до 95 процентов всех звонков от мошенников поступает с территории Украины. «Столицей» телефонного мошенничества Кузнецов тогда назвал Днепр.

Новая популярная мошенническая схема, вероятно, обусловлена новостной повесткой. После начала войны в Украине ФСБ действительно возбудила как минимум два уголовных дела о госизмене в отношении российских граждан, якобы делавших пожертвования в пользу украинских военных.

Источник: Сбербанк

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