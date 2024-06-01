Та самая таблетка

Во всем мире 28% пар репродуктивного возраста полагаются на «‎мужские‎» методы контрацепции: презервативы и вазэктомию. При этом исследования мужских противозачаточных средств ведутся уже десятилетия, однако на рынке они до сих пор не представлены. «Холод» рассказывает, почему так получилось и есть ли шансы изменить ситуацию.

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Первые опыты

Разработка мужских контрацептивов началась в 1970-х. Тогда международная группа исследователей при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела испытания на животных. Ученые сделали им инъекции разных сочетаний андрогенов (мужских гормонов) и прогестагенов (женских гормонов), которые значительно снизили количество сперматозоидов. Однако ученые стали подозревать, что такой способ контрацепции увеличивает риск опухоли простаты. Предположение не подтвердилось, но испытания прекратили.

Параллельно шли исследования эффекта от приема хлорзамещенных сахаров, которые уменьшали подвижность сперматозоидов. Однако при исследованиях на обезьянах в 1976 году ученые пришли к выводу, что большие дозы препарата токсичны. Испытания прекратили, а исследовательская группа при ВОЗ была расформирована.

Через шесть лет группу собрали вновь и повторили эксперименты с сочетанием мужских и женских гормонов в виде инъекций. На этот раз ученые добились высокой эффективности на обезьянах, а затем и на людях. Большая часть испытаний проходила в западных странах. Однако Национальный институт здравоохранения США результат не одобрил: среди побочных эффектов отмечались перепады настроения, повышение агрессии, нарушение сна, поэтому от препарата отказались.

А какие побочные эффекты у женщин? Первые пероральные контрацептивы «‎Enovid» (КОК) для женщин вышли на рынок в США и Великобритании в 1957 году. Изначально они продавались как средство для лечения расстройств менструального цикла. Официально их разрешили использовать для контрацепции только в 1960 году. В те годы любая поддержка исследований, связанных с контрацепцией, вызывала протесты Ватикана, поэтому побочные эффекты от приема были исследованы на небольшой выборке и сопоставлялись с рисками, которые несет женский организм во время беременности. Только с 1961 года, когда накопились данные о десятках тысяч женщин, принимавших КОК, оказалось, что последствия могут быть довольно серьезными, вплоть до летальных случаев на фоне тромбозов — был описан первый случай гибели женщины после приема «‎Enovid». Самыми частыми побочными эффектами были гормональные сбои, акне, перепады настроения и проблемы со сном.

Не будут пользоваться популярностью

В 1980-х новый подход к исследованиям мужской контрацепции предприняли в Китае. После старта программы «‎Одна семья — один ребенок» в 1979 году Китай обратился к западным странам с просьбой включить их в исследовательскую программу ВОЗ и Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА). Вскоре китайские исследователи включились в изучение безопасности и эффективности существующих и новых процедур вазэктомии.

В ходе исследования выяснилось, что у перенесших операцию незначительно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, но при обратной операции нужно учитывать, что проходимость протоков может не вернуться к 100%. Кроме того, восстановление семявыносящих потоков сложнее: для этого требовалось более серьезное вмешательство, поэтому основным методом контрацепции вазэктомия не стала.

А сейчас? Со временем процедура стала более безопасной, и ее популярность выросла в развитых странах. Например, во Франции за последние годы — в восемь раз.

Надежда была и на растительное вещество госсипол, который добывали из хлопчатника. Он также снижал сперматогенез в испытаниях на людях в Китае, однако в 22% случаях приводил к бесплодию, поэтому испытания прекратили. Аналогично препарат из растения Tripterygium wilfordii, используемого в китайской медицине, сочли ненадежным для контрацепции.

В 1987 году случайно выяснилось, что на созревание сперматозоидов влияет сульфасалазин — средство, которое применяется для лечения ревматоидного артрита. Также исследовалось сочетание гормонов Т-буциклат, которое было достаточно вводить раз в три месяца. Однако Фармкомпании отказались сотрудничать с учеными и проводить третью фазу испытаний: предполагалось, что препараты не будут пользоваться популярностью из-за наличия большого числа существующих средств для женщин.

В 1997 году группа ученых, работавшая над исследованиями мужской контрацепции выпустила Веймарский манифест, в котором призвала увеличить финансирование области и продолжать исследования. Позже аналогичные манифесты выпускали и другие исследователи: в Лондоне в 2012 году и в 2016-м — в Париже. В них отмечалось, что фармацевтические компании не заинтересованы в регистрации мужских контрацептивов из-за вероятной нерентабельности. Исследователи также жаловались на неясную процедуру регистрации препаратов для выпуска на рынок и отсутствие единых требований.

Светлое будущее

Ни одно средство пока так и не получило разрешения на промышленный выпуск, но прямо сейчас на поздних стадиях тестирования находятся сразу несколько новых препаратов.

На сегодняшний день по результатам тестов самым перспективным способом мужской контрацепции считается пробник геля NES/T (Несторон + Тестостерон), который нужно мазать под лопатку или на предплечье каждый день. Это гормональный препарат, который резко снижает количество сперматозоидов, при этом дополнительный тестостерон помогает сохранять либидо. Разработка ведется американской Программой развития контрацепции (CDP) под руководством доктора Дианы Блайт.

Эффективность геля сравнима с обратимыми контрацептивами для женщин (КОКи, маточные спирали) — Несторон уже используется в женских вагинальных кольцах. В 2022 году завершились годичные испытания средства на 100 парах. По итогу испытаний, исследователи пришли к выводу, что в отличие от женских оральных контрацептивов у геля минимальное количество побочных эффектов (после приема у четверти участников могли появиться прыщи). Также не страдает либидо, а через четыре месяца после окончания приема количество сперматозоидов у испытуемых вернулось на первоначальный уровень.

Разработчики прогнозирует выход препарата на рынок после завершения третьей фазы испытаний — не ранее 2027 года. По их словам, пары, участвовавшие в исследовании, просят повторить их, чтобы получить гель снова.

В 2023 году высокую эффективность (99%) при испытаниях на животных показал и другой препарат: противозачаточные таблетки YCT-529. Средство блокирует доступ к витамину А и тем самым прекращает образование спермы, не нарушая гормональный фон — о влиянии витамина А на сперматогенез было известно еще с 1930-х годов. Более двух десятилетий над методом работает Гунда Георг из университета Миннесоты. В конце 2023 года исследователи заявили о начале первой фазы испытаний на людях, так что «‎та самая таблетка» стала как никогда реальной.

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Другие исследования

Среди новых методов рассматривается и малоинвазивная вазэктомия. Это более щадящее вмешательство, чем традиционная операция, так как семявыводящие протоки не рассекают скальпелем, а закупоривают специальным гелем, который, к тому же, убивает сперматозоиды. В этом случае легче провести обратную операцию — просто удалить гель с помощью инъекции.

Еще два варианта предлагают ученые из США — Фонд Parsemus в США разработал запатентованный полимер Vasalgel, который тоже содержит средство, убивающую сперматозоиды. Пока гель прошел испытания на кроликах и макаках-резусах, а на 2024 год запланировано начало испытаний на людях. Второй препарат ADAM, разработанной фирмой Contraline, растворяется со временем сам. Его испытания на людях уже начались в Австралии в 2022 году, но результаты известны пока для малой выборки: у 23 пациентов после месяца ввода препарата количество сперматозоидов снижалось на 99,8–100%.

В ходе исследований, ученые обнаружили, что в роли «противозачаточного» может выступать и собственный организм. Например, после вазэктомии у мужчин могут начать вырабатываться антитела к собственным сперматозоидам. Группа ученых из Бостонского университета в США начала разработку контрацептивов на основе этой особенности.

У женщин подобные «человеческие противозачаточные антитела» (HCA) тоже есть. Пленка на основе антител способна улавливать сперматозоиды и таким образом препятствовать беременности, поэтому исследователи предложили использовать вагинальную пленку с этими антителами.

Пока ни одно средство не сочетает в себе функции защиты от ЗППП и контрацептива. В настоящее время эту проблему предлагают решить с помощью имплантов (спирали и кольца) с препаратами, которые предотвращают заражение, а также комбинированных инъекций противозачаточных средств и препаратов для профилактики ВИЧ.

Культурная революция

Успехи в исследованиях мужской контрацепции связаны не только с развитием биоинженерии. Научная журналистка и выпускница Гарварда PhD по микробиологии Кэтрин Ву (Katherine J. Wu) в апреле 2024 году выпустила в The Atlantic статью под громким заголовком «‎Грядущая революция в области контроля над рождаемостью».

Ву утверждает: роль мужчин в планировании семьи меняется. Отцы принимают все большее участие в жизни ребенка и берут на себя больше ответственности — в том числе и за контрацепцию. Как Ву позднее отметила в подкасте, посвященном обсуждению статьи, «‎мужчины говорят, что отчасти причина, по которой они хотят участвовать в испытаниях средств контрацепции, заключается в том, что они наблюдают, как их партнерши проходят через побочные эффекты и трудности, связанные с приемом противозачаточных средств».

По мнению Ву, проблема также в том, что нет селебрити, которые бы стали продвигать методы мужской контрацепции. Некоторые риски, что методы не приживутся, идут и от женщин — не все готовы доверять партнерам настолько, чтобы возложить на них ответственность за предохранение.